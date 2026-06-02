Dash Living收購時代廣場旁98間客房酒店，擴充香港物業版圖

該資產收購價約為4億港元，較疫情前報價低逾60%，且遠低於物業重置成本。

作為Dash Living在香港管理的第10項物業，Dash Living on Morrison令該公司在香港的在管資產規模突破5億美元。

Dash Living行政總裁兼創辦人Aaron Lee表示：「本次收購體現了我們強勁的發展勢頭，以及對Dash Living和香港市場長期增長前景的充分信心。隨着地產市場持續回暖、入境旅遊及海外人才流入大幅增長，我們看到了巨大的機遇，將這種地段不可替代、一個週期僅有一次的投資機會帶給我們的資本合作夥伴。」

高瓴合夥人兼Rava聯席主管Joe Gagnon表示：「憑藉數碼化營運平台創造超額回報的成熟往績，Dash Living穩居香港居住行業龍頭地位。當前市場復甦態勢明確，我們十分樂於繼續支持Dash在香港市場拓展業務，以優越成本取得核心資產。」

自2025年獲得Rava投資以來，Dash的管理資產規模增長3倍，達到11億美元，在管床位超過2,000張，並在睿星資本（Greystar）、貝萊德（BlackRock）、施羅德（Schroders）、TE Capital Partners等資本合作夥伴支持下，在香港特別行政區及日本持續拓展房源布局。

關於Dash Living

Dash Living是亞太區領先的居住類資產管理與營運服務商，活躍投資組合遍布香港特別行政區、新加坡及日本。2025年，Dash Living被高瓴旗下房地產私募股權部門Rava Partners收購，進一步鞏固企業增長基礎，強化區域擴張策略。Dash Living目前在管客房超過2,000間，對應資產價值超過11億美元；依託業主－營運－管理一體化模式、數碼技術支援及全業態合規管控，提供機構級居住體驗。該公司代表多家國際知名房地產投資管理機構管理資產，包括貝萊德、睿星資本、施羅德、PGIM Real Estate、Hines等。更多資訊，請瀏覽www.dash.co

關於Rava Partners

Rava Partners投資於實物資產，與優秀企業領袖合作，共同建設支撐亞太新經濟的實體基建。Rava Partners在亞洲經濟高增長領域（如教育、物流／工業、生命科學／醫療保健、多戶型住宅、數碼基礎設施及其他特色不動產領域）構建實物資產平台。Rava Partners是高瓴於2020年與Rava Partners高級管理團隊共同設立的實物資產策略部門，是高瓴更廣泛私募投資平台的補充。Rava Partners自成立以來，已代表其自身及高瓴管理的基金，在亞太地區投資超過30億美元，投資於20多家房地產公司。更多資訊，請瀏覽www.ravapartners.com

關於高瓴

高瓴投資管理（Hillhouse Investment Management，簡稱「高瓴」）成立於2005年，初始資金來自耶魯大學（Yale University），是全球最大的私募另類資產管理機構之一。該公司代表全球各地頂尖機構客戶進行投資，包括美洲、歐洲、亞洲及中東地區的大學捐贈基金、基金會及主權財富基金。高瓴致力打造可持續發展、立足長遠的企業，為所有合作方創造長期價值。高瓴提供多元化投資策略，包括併購、實物資產（Rava Partners）及私募信貸（Elham Credit）。高瓴從新加坡的第一個辦公室起步，如今擁有一支由來自超過18個國家的450多名專業人士組成的國際化團隊，在紐約、東京、倫敦、孟買、香港、阿姆斯特丹、悉尼、阿布扎比、上海及北京設有辦事處。該公司已在全球30多個國家成功完成多宗數十億美元級別的複雜交易。更多資訊，請瀏覽www.hillhouseinvestment.com

SOURCE Dash Living