DASI, LLC 委任新主席，持續推動增長並鞏固在航空售後市場的領導地位

自 2020 年以來，DASI 已達到 25% 的複合年增長率，這要歸功於其核心過剩零件解決方案取得前所未有的進展、持續取得 OEM 及經銷商渠道合作夥伴關係，並擴展至引擎銷售及租賃。隨著公司的增長保持顯著，Mike 將在推動組織邁向創新、卓越營運和客戶滿意度的新高度方面發揮關鍵作用。他將負責監督日常營運，領導公司的擴展計劃，以及推動策略決策，務求 DASI 取得永續長期成功。

DASI 聯合行政總裁兼創辦人 John Dziuba 表示：「我們很高興歡迎 Mike Heaton 加入領導團隊。「他在領導動態團隊、優化業務績效和倡導成長計劃的實力，與我們對未來的願景完美符合。隨著我們擴展以迎接新機會，Mike 將確保我們秉持敏捷思維與前瞻思維。」

Mike 在航空航天售後市場物料服務領域擁有超過 30 年的國際經驗。Mike 曾在 Airbus 擔任高級領導職務，最近在 Satair 擔任高級領導職位，專業知識豐富，將推動 DASI, LLC 未來的進步和創新。Mike 對售後市場的挑戰和機會深入了解，是帶領 DASI 進入下個增長階段的必然人選。

DASI 致力於加強其市場地位，善用與股票合作夥伴 Marubeni 公司的關係，加強財務能力。在 Mike 的領導下，公司已準備好繼續取得成功。

DASI 簡介

DASI 是業界最有效率的現貨市場，能夠有效將需求與全球各地各種零件供應連接起來。

隨著「即時」庫存的壓力日益增加，所有行業的最終用戶都需要可靠的獨立來源，以滿足其多多益善的零件需求。DASI 將高品質、節省成本的新盈餘和 USM 與其 OEM 和經銷商合作夥伴的工廠新零件聯繫起來，為所有市場參與者提供平等的接達權限。

Marubeni Corporation 簡介

Marubeni Corporation 是一間總部位於日本東京的全球貿易和投資集團。Marubeni 成立於 1858 年，業務範圍廣泛，包括能源、基礎設施、運輸和農業。公司在投資具有高增長潛力的創新公司方面經驗豐富。

SOURCE DASI, LLC