亞洲數據中心展(Data Center Asia) 2026正式官宣 承襲首屆輝煌，開啟升級新章

作為 DCA 的開篇之作，DCA 2025吸引了 100+ 家行業知名品牌參與，集中展示 1000+ 項創新產品與解決方案，涵蓋算力設備、冷卻系統、網絡安全、綠色能源等全產業鏈，展商包括中科曙光（sLiquid）、長江存儲（YMTC）、美的樓宇科技（Midea）等龍頭企業。展會成功吸引並匯聚了來自全球50個國家和地區8000+的高品質專業買家。迅速成為亞太地區數據中心領域的焦點盛會之一。

同時我們邀請到 120+ 位行業權威嘉賓分享洞見，在為期三天的展會中舉辦超過100 小時的專業研討與教育論壇，議題覆蓋 AI 算力基建、數據中心碳足跡管理、跨境數據流動政策等核心方向。演講嘉賓陣容涵蓋Omdia企業基礎設施高級研究總監、維諦技術中國區研究部總監、世紀互聯高級副總裁、普洛斯（GLP）中國區CTO、Nvidia-SEA聯合實驗室總監等，以及韓國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等數據中心協會的負責人 。

參與者評價：用口碑印證DCA的行業價值

（觀眾）HSBC 全球服務運營分析師 Carson Lau：「DCA展會精准覆蓋了數據中心設計與運營的核心痛點，尤其是冷卻技術和自動化運維的專題論壇，為我們優化香港數據中心的能效提供了切實可行的方案，確保我們始終站在行業發展的前沿。」

（買家）S&TECHS（香港）有限公司核心業務總監 Graham Keeble：「作為買家，我們更關注解決方案的『可落地性』而非浮誇宣傳，展會上我們看到的數據中心能源效率提高方案和成本控制策略，非常適用於我們新的數據中心項目規劃，可以增強我們的整體市場競爭力，這是最意外的收獲。」

（參展商）曙光數創CTO 張鵬博士：「儘管這是我們的參展首秀，但 DCA 展會在行業內的關注度與影響力有目共睹。我們此行的核心目標是拓展海外市場，向更多行業伙伴展示 sLiquid品牌系列 的核心技術優勢與優秀產品；展會期間，我們成功對接了眾多海外客戶，進一步擴大了全球業務社交網絡，收獲頗豐富。」

DCA2026 官宣：內容與資源雙重升級，商機再翻倍

承襲首屆成功經驗，同時在久負盛名的母展Data Center World (DCW) 全球網絡的加持下，DCA2026將以「全球視野，本地賦能」為主題，深度契合行業趨勢，進一步在「規模、內容、資源、體驗」四大維度全面升級。展覽面積將超過7,000平方米，吸引來自中國內地及港澳台、日韓、東南亞、印度、中東及歐美地區超200個展商和8,000多位國際專業買家，預計超過 70%的買家為企業核心決策者，您將在此邂逅行業高管、投資人和技術負責人等高價值人脈，獲得高質量的商機。

此次展會將聚焦數據基建、AI算力、雲計算和安全四大領域，參展商將涵蓋整個數據中心行業生態系統，包括了算力基礎、網絡與連接、服務與解決方案方案、智能運維與管理、安全與合規，全方位打造亞太數據中心產業的核心交流平台。屆時現場將開設60場以上重磅演講與行業領袖對話，邀請行業領袖為與會者分享並解讀行業最新趨勢與前沿技術。

更值得期待的是，為了打造更加多元化的商業洽談體驗，DCA2026將推出一系列別具特色的商務交流和社交活動，包括VIP雞尾酒會、叮叮車市區巡游派對、數據中心買家團探營及CoffeePitch快閃演講，全面提升與會者的參與感與體驗。此外，展會還將定向邀約全球高品質買家團，組織20餘個買家團進行精準商務匹配。

DCA26與您相約香港，携手共贏，不見不散！

