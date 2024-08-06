前國際籃聯執行董事David Crocker出任Realeague高級顧問

2000年至2006年，在擔任紐西蘭籃球協會CEO期間，克羅克帶領紐西蘭籃球成功轉型，不僅籃協營收擴大了10倍，紐西蘭男籃國家隊也在2002年的男籃世錦賽中拿到了突破性的第四名，使紐西蘭籃球邁入全新階段，開始獲得全世界的廣泛關注。

在擔任國際籃總執行董事的10年生涯中，克羅克擴大了該組織在大洋洲和東南亞的影響力，並最終在2023年FIBA籃球世界盃上取得了破紀錄的成功。作為2023年籃球世界盃組委會總負責人，克羅克的領導使這屆首次由多個國家共同主辦的世界性賽事獲得了歷史性的球迷參與度和經濟影響，為國際籃球賽事樹立了新的基準。

克羅克出色的運營領導力和對世界籃球格局的深入理解將為Realeague實現亞太籃球產業願景提供重要推力。他在處理複雜商業關係以及制定創新策略方面的經驗也與Realeague作為新興國際籃球賽事品牌的目標完美契合。

「我很高興能在這個轉折性的時刻加入Realeague，」克羅克表示。「Realeague想要解鎖亞洲籃球最大潛力的願景，與我自己職業生涯的經歷產生了特殊的共鳴。我期盼為Realeague的發展做出貢獻，共同培養全球下一代的籃球人才和球迷。」

Realeague創始人兼CEO李錦天表示：「我們很榮幸歡迎David Crocker加入Realeague大家庭。David在世界籃球界有著豐富的管理經驗、很高的威望以及深厚的人脈。我相信他的領導力對於我們推進全新的戰略方向、建立新的合作夥伴關係將發揮至關重要的作用。」

關於Realeague：

Realeague於2023年在中國香港成立，是一家緻力於泛區域國際籃球賽事投資與營運的體育控股公司，也是大灣區國際體育商業峰會的發起方與首席主辦方，超過500多位來自世界各地的重要體育行業領袖出席了2024年2月在中國澳門舉辦的首屆峰會，其中包括阿里巴巴集團主席、NBA布魯克林籃網隊老闆蔡崇信、國際奧委會電視與營銷服務總經理Anne-Sophie Voumard、中國籃球協會主席姚明、NBA傳奇球星Dwyane Wade等。Realeague由戈壁創投管理的阿里巴巴創業者基金大灣區基金投資。

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SOURCE Realeague Limited