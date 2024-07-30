Davie意向根據《ICE協議》於美國擴展造船業務

Davie的計劃亦與美國、加拿大和芬蘭在7月11日宣佈的三方合作《ICE協議》一致。《ICE協議》將在參與國家增加生產需求量大的極地破冰船，以促進經濟、氣候和國家安全，同時支持在富有爭議的極地區域的重要共享利益。重要的是，美國國防部（U.S. Department of Defense）於7月22日推出了《2024年北極策略》（2024 Arctic Strategy），概述了美國防部將與盟友和合作夥伴合作採取的措施，以保護北極作為一個安全穩定的地區。

自1825年以來，Davie已建造了超過720艘專業船舶，包括許多破冰船。加拿大貴為《ICE協議》的創始合作夥伴，Davie目前為加拿大建造的重型破冰船訂單數量亦是全球最大。Davie亦在芬蘭擁有赫爾辛基造船廠（Helsinki Shipyard）；芬蘭是另一個《ICE協議》創始國，以其出色的極地造船供應鏈而聞名。赫爾辛基船廠成立於1865年，建造了目前全球破冰船隊的50%以上。

Davie曾協助美國船舶製造商處理策略項目，例如美國海軍的尼米茨級航空母艦（Nimitz-Class Aircraft Carriers）和阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke-Class Destroyers）。

美國白宮資料表連結：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/29/fact-sheet-white-house-announces-new-private-sector-investments-in-american-maritime-industries-due-to-biden-harris-administration-efforts/

Davie簡介

Davie自1825年以來總部位於加拿大魁北克省，是世界級的設計師和建造商，為政府和商業客戶提供專業的關鍵任務船舶，例如破冰船、渡輪和戰艦。2023年4月4日，Davie成為加拿大政府國家造船策略（National Shipbuilding Strategy）的合作夥伴。這項歷史悠久的協議旨在設計和建造在加拿大和為加拿大建造過去的最大和技術上最先進的冰船。最初耗資85億美元的集體工程，包括七艘重型破冰船和兩艘大型混合動力渡輪。Davie於2023年11月收購了芬蘭的赫爾辛基船廠（Helsinki Shipyard），是破冰船設計和施工領域的全球領導者。了解更多，請瀏覽 davie.ca 和 helsinkishipyard.fi。

欲知詳情，請聯絡：Davie對外事務及工業參與總監Marcel Poulin，電郵：[email protected]，電話：+1 581 992-8564

SOURCE Davie