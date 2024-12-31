DayOne完成B輪融資後，以獨立全球數據中心先鋒身份啟航

新加坡2025年1月1日 /美通社/ -- 2025年1月1日，全球領先的數據中心先鋒企業DayOne正式宣布以獨立集團身份啟航，標誌著在其成功完成由知名全球投資機構領投的B輪融資後，邁入了一個具有變革意義的新紀元。DayOne前身為GDS International (GDSI)，成立於2022年，總部位於新加坡。自成立以來，DayOne已在亞太地區乃至全球范圍內成功開拓並擴大市場，推動數字化轉型，加強區域互聯互通，成績斐然。

「DayOne」這一品牌名稱凝聚了公司的創業精神，以及對客戶、創新和增長的不懈追求。它象徵著一種心態，即把每一天都視為擁抱新機遇、創造有影響力的解決方案、並在所運營的市場中創造價值的契機。秉承其在開創數字基礎設施、開拓市場方面的歷史傳承，「DayOne」代表著一種前瞻性的承諾，即為行業領袖提供下一代基礎設施解決方案，助力其發展。秉持謙遜態度，對工作及所服務行業懷有深切敬意，「DayOne」致力於為所有客戶、業務合作伙伴、投資者、員工及其所支持的社區創造價值。

在過去的一年裡，DayOne通過A輪和B輪股權融資，成功籌集到約19億美元資金，其背後不乏世界級投資者的鼎力支持，包括軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)、城堡投資(Citadel)首席執行官肯尼斯-格裡芬(Kenneth Griffin)、Coatue Management以及Baupost Group。

這些投資不僅彰顯了投資者對DayOne提供可靠、可擴展且可持續的數字基礎設施解決方案能力的信心，也為其向自主實體轉型鋪平了道路。DayOne的自主性涵蓋了公司治理、運營、財務和技術等多個職能。其公司治理結構由擁有全球經驗和多元化背景的董事會進一步加強，其中超過一半的董事為獨立投資者董事。

DayOne近期在戰略深度上再添新力，迎來三位傑出的董事會領導：Olam Group Limited聯席董事長兼董事會主席Lim Ah Doo；以及董事會顧問--軟銀集團(SoftBank Corp.)前總裁兼首席執行官Ken Miyauchi和納斯達克副主席麥柯奕(Bob McCooey)。這一穩健的治理框架確保了決策過程的平衡，並與國際最佳實踐保持一致，為公司的可持續增長和長期價值創造奠定了堅實基礎。

DayOne董事長William Huang表示：「投資者對我們的信任充分說明了DayOne的遠見卓識，以及我們在快速發展的行業中實現轉型的能力。這次轉型不僅僅是業務上的獨立，它更鞏固了我們在樹立行業新標桿、推動地區數字增長和倡導可持續創新方面的領導者地位。」

DayOne首席執行官Jamie Khoo表示：「DayOne代表的不僅僅是一個新的名稱，更是一種以目標、靈活性和創新為導向的承諾。我們的重點是提供尖端的數字基礎設施，推動行業和社區向前發展。這一新的篇章使我們有能力對經濟產生持久的影響，並構建一個面向未來的數字生態系統。」

DayOne董事會副主席、CyrusOne前總裁兼首席執行官Gary Wojtaszek表示：「DayOne的成立標誌著行業的一個關鍵時刻。在具有前瞻性思維的董事會和卓越的領導團隊的支持下，DayOne將重新定義數字基礎設施，並在該行業樹立新的標桿。」

DayOne在新加坡、柔佛（馬來西亞）、巴淡島（印度尼西亞）、大曼谷地區、香港特別行政區和東京等主要市場開展業務，將深厚的本地專業知識與全球視野相結合，以滿足超大規模企業和企業日益增長的需求。其創新戰略（如SIJORI市場創建）整合了新加坡、柔佛和巴淡島的優勢，提供互聯、可擴展、低延遲和可持續的數字基礎設施解決方案。

DayOne的競爭優勢在於其能夠預見市場需求，並提供以客戶為中心的解決方案。公司始終專注於創新，在速度、可擴展性和執行力方面不斷樹立行業標桿。在可持續發展方面，DayOne採用前沿的冷卻技術、可再生能源以及綠色建築設計，旨在減少環境影響並提升運營韌性。

展望未來，DayOne的構想是，數字基礎設施將推動經濟轉型，加快全球互聯互通。通過將可持續發展與先進技術相結合，DayOne蓄勢待發，將推動創新並為全球各行業賦能。

關於DayOne

DayOne是數據中心領域的先鋒，致力於為尋求可靠、經濟高效且能夠快速擴展解決方案的行業領軍企業，開發和運營下一代數字基礎設施。

我們前沿的設施可助力超大規模數據中心運營商和大型企業實現快速部署，並加強連接性，在塑造行業未來的過程中推動變革性互動與創新。DayOne的數據中心遍布新加坡、柔佛（馬來西亞）、巴淡島（印度尼西亞）、大曼谷地區、香港特別行政區、東京等多個關鍵市場及地區。

DayOne總部位於新加坡，其領導團隊擁有超過二十年的行業經驗，曾成功打造亞洲最大的數據中心業務，業績驕人。憑借DayOne的實力，他們已將SIJORI（新加坡、柔佛及廖內群島）市場打造成為全球數據中心樞紐。

隨著對戰略位置優越且定制化的數據中心需求不斷增加，DayOne憑借自身的創業精神、客戶至上的戰略、深厚的本土合作關系以及敏捷的執行能力，在全球范圍內獨樹一幟，助力頂尖的超大規模數據中心運營商和大型企業實現增長。

SOURCE DayOne Data Centers