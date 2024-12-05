DAZN成為FIFA俱樂部世界盃的主場

串流平台獨家轉播所有 63 場比賽 開放全球粉絲免費觀賞

倫敦2024年12月5日 /美通社/ -- 領先全球的運動娛樂平台 DAZN 今天宣布成為2025 FIFA 俱樂部世界盃 (2025 FIFA Club World Cup)全球獨家轉播單位，鞏固了其作為全球足球之家的地位。

這項極具里程碑的協議涵蓋全球32家最佳的足球俱樂部所參與的63 場比賽，2025 FIFA俱樂部世界盃將在DAZN串流平台上以多種語言進行現場直播，開放全球粉絲免費觀賞，亦可能被轉授權給當地無線電視台播出。

為世界上每位球迷提供頂級俱樂部賽事免費觀賞，這個開創性的合作夥伴關係，DAZN獨特的專業知識和對未來的願景恰巧與FIFA讓足球真正全球化的承諾不謀而合。

國際足總主席詹尼•因凡蒂諾 (Gianni Infantino) 表示：「我很高興地宣布，FIFA 將與 DAZN 和 FIFA+ 合作，將最好的足球俱樂部比賽免費帶到世界各地，這意味著全球每位球迷都可以觀賞來自 32 個最佳俱樂部的最佳球員參加新一屆FIFA俱樂部世界盃競賽爭奪成為首個正式的『FIFA俱樂部世界冠軍』。」

「新的FIFA俱樂部世界盃是一項以成績為基礎的賽事，它將成為全球足球俱樂部的頂峰，激發世界各地球員和球迷的想像力。透過這項轉播協議，全球數十億球迷可以觀看比賽，這將是有史以來最廣泛觀賞的俱樂部足球錦標賽—而且是免費的，足球團結了世界。」

DAZN執行長Shay Segev表示：「與 FIFA的這項開創性協議是DAZN成為世界各地運動迷首選終極娛樂平台的歷程中的一個重要里程碑。我們很高興擁有全球足球俱樂部新篇章的獨家轉播權利，這標誌著我們與國際足總長期合作關係的開始，並鞏固了我們作為足球之家的地位。 DAZN是唯一真正可觸及全球的運動串流平台，擁有世界領先的技術，並專注於為所有運動迷提供最佳的數位體驗。我們致力於確保每個球迷都能觀看這個嶄新的頂級俱樂部錦標賽中激動人心比賽的每一刻。」

2025 FIFA俱樂部世界盃將於6月15日在邁阿密硬石體育場 (Hard Rock Stadium) 拉開序幕，來自世界各地的32個俱樂部球隊將齊聚美國12個場館，進行為期29天的精彩比賽，決賽將於7月13日在紐澤西州大都會人壽體育場 (MetLife Stadium) 舉行。

此次FIFA與DAZN的合作將始於 2025 FIFA 俱樂部世界盃小組賽抽籤 ，DAZN串流平台將於台灣時間2024年12 月6 日星期五凌晨2點從邁阿密現場直播抽籤儀式。

2025 FIFA俱樂部世界盃全球獨家轉播協議標誌著DAZN和FIFA之間更廣泛合作關係的開始。這包括將與FIFA+的合作，將FIFA賽事重要時刻和全場比賽重播以及現場比賽的資料庫整合到DAZN平台中。

DAZN是唯一專為運動迷服務的全球數位串流媒體平台，已成為頂級足球比賽的終極目的地，擁有無與倫比的版權組合，其中包括世界上最負盛名的聯賽。其內容在200多個市場有超過 3 億觀眾觀看，這使其在支持FIFA推動這項世界第一運動的持續發展方面處於獨特地位。

這個可全面互動和身臨其境的平台使粉絲能夠透過單一帳戶在一個地方觀看、遊戲、購買商品和進行社群聯繫。作為世界上最大的聯賽、權利持有者和品牌的首選合作夥伴，DAZN正在引領運動的數位轉型，並擁有一個獨特地整合了整個運動迷體驗的平台。

DAZN可在所有連網裝置上使用，包括智慧電視、智慧型手機、平板電腦和遊戲機，透過尖端功能和無與倫比的互動性為粉絲提供最身臨其境的互動式運動體驗。

2025 FIFA俱樂部世界盃 – 參賽俱樂部

非洲： 阿爾阿赫利足球俱樂部 (埃及)、突尼斯足球俱樂部(突尼西亞)、馬梅洛迪日落足球俱樂部 (南非)、維達德AC (摩洛哥)

亞洲： 艾因足球俱樂部 (阿聯酋)、阿爾希拉爾 (沙烏地阿拉伯)、蔚山HD (韓國)、浦和紅鑽 (日本)

歐洲：馬德里競技 (西班牙)、拜仁慕尼黑 (德國)、本菲卡 (波蘭)、多特蒙德 (德國)、切爾西 (英格蘭)、國際米蘭 (義大利)、尤文圖斯 (義大利)、曼城 (英格蘭)、巴黎聖日耳曼(法國)、波爾圖(葡萄牙)、皇家馬德里(西班牙)、薩爾斯堡(奧地利)

北美洲、中美洲和加勒比海地區： 蒙特雷 (墨西哥)、帕丘卡 (墨西哥)、萊昂俱樂部 (墨西哥)、邁阿密國際 (美國)、西雅圖海灣人 (美國)

大洋洲: 奧克蘭城足球俱樂部 (紐西蘭)

南美洲: CA 博卡青年 (阿根廷)、博塔弗戈 (巴西)、CR 弗拉門戈 (巴西)、弗魯米嫩塞 (巴西)、SE 帕爾梅拉斯 (巴西)、加州河床 (阿根廷)

除了豐富的男女足球賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如NFL Game Pass、FIBA Courtside 1891、PGA TOUR Pass、Rally TV、日本職棒、頂級拳擊與各式格鬥賽事、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如中華職棒六隊全主場、企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及14個24小時線性頻道，例如：NFL Network、PGA Tour、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。各種運動賽事的粉絲，都能在DAZN找到自己想看的比賽，享受一站式的優質服務。關於訂閱方案，請登入 dazn.com 查詢。

關於 DAZN

DAZN Global是歐洲足球、女子足球、拳擊以及綜合格鬥的匯聚中心，也是除了美國以外，全球運動迷觀看所有NFL比賽的唯一平台。我們正在建立基於頂級賽事權利、世界領先技術，和多平台分發的終極運動娛樂平台。DAZN相信，來自全球的運動迷應該能夠享受一站式的服務：使用DAZN APP就能觀看賽事、閱讀新聞、玩遊戲、分享、社交、購買門票和商品。

有關DAZN、我們的產品、團隊和表現的更多資訊，請訪問dazngroup.com。

SOURCE DAZN