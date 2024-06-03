DB HiTek推進全域快門和SPAD

拓展應用於機器視覺、自動駕駛汽車、機器人和醫療設備的專業圖像傳感器業務

通過提供全球領先的工藝，與美國、日本、中國的領先公司合作進行產品開發

韓國首爾2024年6月3日 /美通社/ -- 韓國領先的專業晶圓代工廠DB HiTek正在加強其在汽車、工業、機器人和醫療領域應用廣泛的全域快門和單光子雪崩二極管(SPAD)工藝技術，以拓展其專業圖像傳感器業務。

全域快門是一種傳感器，可捕捉快速移動物體的圖像而不會失真。機器視覺、汽車、無人機、機器人和醫療設備等多個領域對全域快門的需求正在迅速增長，預計2022年至2029年的年均市場增長率將達到16%。

DB HiTek的7 Tr電荷區全域快門采用光屏蔽和光導技術，在5.6 um像素下實現了PLS≥35,000，並支持各種尺寸，最小可達2.8 um像素（PLS≥10,000）。

寄生光敏度(PLS)是一個表示光敏感性的概念，PLS達到10000或更高時表明快門效率水平高得足以實現99.99%的光探測率（噪聲發生率低於萬分之一）。

DB HiTek的6 Tr電荷區全域快門可確保在2.8 μm像素、60C的條件下，PLS ≥10,000，存儲暗電流≤20e/s。這項工藝預計將於今年年底完成，並提供給客戶。

SPAD是一種超高靈敏度三維圖像傳感器，可檢測到粒子級的微弱光信號。它精度高，可進行遠距離測量，是未來實現自動駕駛汽車、AR/VR設備、機器人和智能手機等先進技術的關鍵部件。

DB HiTek的第二代SPAD工藝在BSI結構中采用了背面散射技術(BST)和背面深溝槽隔離技術(BDTI)，在波長為940 nm時，光子探測概率為15.8%，達到了先進的技術水平。此外，它還實現了相當於0.69 cps/um2的暗電流速率（DCR）性能，相當於典型CIS的暗電流，從而提高了質量。

在升級版全域快門和第二代SPAD工藝上午基礎上，DB HiTek計劃積極支持無晶圓廠客戶拓展專業圖像傳感器業務。

DB HiTek的一位主管表示：「目前，我們公司正與美國、歐洲、中國、日本等地區的全球領先公司合作開發產品。」他補充說：「我們計劃通過提供定制工藝、用於像素開發模擬的TDK以及可以節省顧客費用的多層掩膜(MLM)等服務，來加強對客戶的支持。」

與此同時，DB HiTek最近通過與歐洲一家領先的醫療傳感器專業公司合作成功開發產品，拓展了X射線CIS業務。先進的質量和良率特性得到了客戶的積極響應。公司將在繼醫療領域之後，把業務擴展到制造領域。

關於DB HiTek

DB HiTek Co., Ltd.總部位於韓國，是世界領先的專業晶圓代工廠，提供廣泛的支持服務和強大的具有競爭力的工藝技術組合，包括模擬/電源(BCDMOS)、CMOS圖像傳感器(CIS)、混合信號、高壓CMOS、RF HRS/SOI CMOS、超結MOSFET技術。欲了解更多信息，請訪問www.dbhitek.com。

SOURCE DB HiTek