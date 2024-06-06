由DECODE集團獨家贊助的2024年廈門交易技術峰會圓滿落幕

此次峰會還強調了ORION奧萊恩交易學院的著名交易策略（由浩然展示）。該交易策略以高勝率著稱，既適合交易小白，也適合交易大拿。ORION交易策略以80%*的準確率著稱，而2024年5月的最新數據顯示，其勝率高達87.3%*。

峰會通過關於交易技術、交易策略和交易經驗等關鍵主題的動態圓桌討論，達到高潮，促進了與會者之間的深刻對話。此次活動強調了DECODE集團對創新和卓越的承諾，鞏固了其在塑造未來金融交易和技術方面的作用。

DECODE集團簡介

DECODE集團是一家擁有20年行業經驗的全球一流金融服務集團。DECODE總部位於澳大利亞悉尼，在不同國家擁有多個金融牌照——包括澳大利亞金融服務牌照，有權提供金融服務。Decode集團在多個知名機構的嚴格監管下運營，特別是澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)、美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)、瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)。

免責聲明：

請注意，本新聞稿中提到的業績數據僅供信息參考，不構成任何投資建議。金融市場具有高度波動性，過往業績不能預示未來結果。投資者應在作出任何投資決策前，仔細評估自己的風險承受能力，並咨詢專業財務顧問。

SOURCE Decode Group