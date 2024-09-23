DeepL 推出業界首創的詞彙生成器 解決商務溝通和品牌一致性的挑戰

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DeepL

23 9月, 2024, 11:00 CST

增強的詞彙表功能，包括新的詞彙生成器、擴展語言選項等，將提升全球商務翻譯的效率，更節省時間和成本

香港2024年9月23日 /美通社/ -- 全球領先的語言人工智能 （AI）公司 DeepL 今天宣佈對其詞彙功能進行多項更新，協助專業人士和企業針對特定詞彙進行個性化翻譯，提高翻譯的一致性和準確性。更新後，DeepL現提供業內首個智能詞彙生成器，進一步簡化並加快創建翻譯詞彙的過程。此外，詞彙表還新增多種語言選項，並整合至 DeepL 的瀏覽器擴展功能及無縫融入工作流程，確保用戶在瀏覽網站以及使用 Google Workspace 和 Microsoft 365 等常用應用程序時，體驗更便捷和流暢。

DeepL 產品副總監 Christopher Osborne 表示：「 在當今聯繫日益緊密的世界中，AI 翻譯對於希望打破語言界限的企業來說至關重要，而 DeepL 強大的詞彙表功能將進一步針對企業的需求，確保能將獨特的詞彙進行個性化翻譯。我們一直在尋找提高 DeepL 用戶體驗的方法，並為全球超過10 萬名客戶帶來更大的價值和更高的投資回報。更新後的詞彙表功能更有效率、易用且人性化，使工作團隊可以輕鬆地自訂翻譯詞彙並確保內容的一致性，大大節省在手動翻譯或在文字尋找與取代工具上花費的開支。」

對以增長收入為目標的全球企業而言，投資於確保品牌在所有溝通渠道和語言的一致性十分重要，因為只有使用統一的詞彙、產品名稱和品牌用語，才能確保世界各地的團隊、客戶和市場都能準確無誤地理解每一條信息。研究指出，統一的品牌形象能夠增加 20% 以上的收入*及提升三至四倍的知名度 **。然而，保持這種一致性既昂貴又複雜。DeepL 的詞彙表功能正正能簡化這個過程，幫助企業和專業人士跨團隊創建和擴展高質量、統一的多語言溝通。通過詞彙表功能，企業可以創建和管理自訂翻譯詞彙表，確保特定單詞和語句統一且符合品牌準則的翻譯。

DeepL 的詞彙表現在提供以下的新功能：

  • 業內首款由 AI 驅動的詞彙生成器：DeepL 新推出的詞彙生成器非常獨特，團隊只需載入以前的翻譯文件即可創建自訂詞彙表。這能減少所需的人手工作量，顯著提升效率，使團隊能夠進行更一致的廣泛溝通。
  • 新增支援的語言：詞彙表現在支援韓語、丹麥語、瑞典語、挪威語和羅馬尼亞語翻譯，使支援的語言總數達至 16 種。這使企業能夠以更多的語言組合進行精確且細緻的翻譯，從而覆蓋更廣泛的受眾。
  • 更便捷地使用不同 DeepL 平台：用戶現在可以直接在 DeepL Chrome 和 Edge 瀏覽器擴展中使用詞彙表功能，從而在瀏覽器中實現一致的翻譯，包括 Google Workspace 的網頁版應用程序。此外，詞彙表現在可於 DeepL 的 Microsoft 365 整合中直接應用，包括 Word、Outlook 及 PowerPoint，也可以通過 DeepL 的網頁版瀏覽器、桌面應用程序及 API 中使用。

與其他文字尋找與取代的工具不同，DeepL 的詞彙表備有卓越的上下文理解能力和處理複雜語法，如大小寫、性別及時態的能力，能夠提供細緻且自然的譯文。這將大幅節省後期編輯的時間，從而顯著提高工作效率。由語言專家進行的盲測顯示，DeepL 在後期編輯時間上比 Google 翻譯節省 30%，比 Chat GPT-4 節省 20%；此外，Google 翻譯和 Chat GPT-4 所需的編輯次數是 DeepL 的兩到三倍。

DeepL Pro 的詞彙表功能還提供加強的數據安全性，包括專有的數據中心、最高級別認證和合規標準（ISO 27001 認證、GDPR/SOC 2 類型 2 合規性) 和數據加密。此外，DeepL Pro 用戶的數據絕不會用於訓練 DeepL 的模型。DeepL 的詞彙生成器現已供所有 Pro Advanced 和 Ultimate 訂閱用戶使用，支持上傳 TMX/DOCX/PDF 文件。

DeepL 的詞彙生成器目前僅供 Pro Advanced 和 Ultimate 訂閱用戶使用，支持上傳 TMX/DOCX/PDF 文件。當前支援德語、西班牙語、日語、意大利語、法語和俄語（與英語互譯）的詞彙表，更多語言選項敬請期待。

如欲了解更多關於 DeepL Pro 的資訊，請點擊此處並親自試用詞彙表功能。

關於 DeepL

DeepL 的使命是為各地企業打破語言界限。全球 228 個市場中，有超過 10 萬家企業、 政府機構以及數百萬個人用戶信任 DeepL 的語言人工智能平台可提供類似人類的翻譯和更流暢的寫作。DeepL 的人工智能解決方案專為滿足企業安全需求而設，針對語言進行調整，以改變企業溝通方式、拓展市場及提高生產力。DeepL 由創辦人兼首席執行長 Jaroslaw Kutylowski 於 2017 年創立，目前擁有超過900 名充滿熱誠的員工，並獲得 Benchmark、IVP 及 Index Ventures 等世界知名投資人的支持。

* Marq，《2021 品牌一致性報告》（"2021 Brand Consistency Report"）
** Demand Metric x Lucid Press，《品牌一致性的影響》（"Impact of Brand Consistency"）報告，2016 年

SOURCE DeepL

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