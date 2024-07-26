DeepL 擴大繁體中文的語言範圍

全球的企業和個人現在可以與 3300 萬名繁體中文使用者打破溝通障礙。

德國哥倫尼2024年7月26日 /美通社/ -- DeepL 今天宣佈其平台新增繁體中文。繁體中文的加入使 DeepL 的語言總數達到 33 種，進一步擴大了專為企業和商家量身定制的人工智能驅動的精確翻譯的可及性。繁體中文是全球超過 3300 萬人的主要書面溝通方式，這代表 DeepL 在加強全球溝通方面的一個重要里程碑。

繁體中文在全球範圍內扮演著重要的商業角色，是台灣、香港和澳門等主要商業市場的主要書面溝通方式。DeepL 創辦人兼執行長 Jarek Kutylowski 表示：「我們了解這些地區在全球貿易中的重要性。繁體中文的加入不僅使這些地區的公司能夠拓展全球業務，也為希望進入亞洲最具影響力市場的公司提供了大量機會」。

DeepL 一直走在以人工智能為基礎的通信技術的最前沿，被全球超過 10 萬家企業、政府和組織所採用，涉及的行業從法律、零售、醫療保健到科技和製造業。DeepL 從其他 AI 系統中脫穎而出，其翻譯和書寫解決方案專門針對語言進行調整，可提高全球溝通的準確性和可靠性，同時提供無與倫比的安全措施。DeepL 的語言 AI 工具套件已證明可為各地企業大幅節省成本並提高效率。

2024 年 Forrester 的一項研究顯示，實施 DeepL 可為全球企業帶來 345% 的投資回報，將翻譯時間縮短 90%，同時推動工作量減少 50%--這顯示出該平台對於尋求收入增長和更快更大規模進入新市場的企業而言具有巨大潛力。

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關於 DeepL

DeepL 的使命是為各地企業打破語言障礙。全球 228 個市場中超過 100,000 家企業和政府以及數百萬個人信任 DeepL 的語言 AI 平台，可提供類似人類的翻譯和更好的書寫。DeepL 的 AI 解決方案專門針對語言進行調整，以改變企業溝通方式、拓展市場並提昇生產力，其設計以企業安全性為考量。DeepL 由 CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski 於 2017 年創立，目前擁有超過 900 名充滿熱情的員工，並獲得 Benchmark、IVP 及 Index Ventures 等世界知名投資人的支持。

SOURCE DeepL