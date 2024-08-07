DeepL蟬聯入選2024年富比世百大雲端運算公司排行榜

DeepL為超過10萬家企業在200多個市場提供服務，是公認的業界領先AI翻譯和寫作軟體。

加州舊金山報導2024年8月7日 /美通社/ --全球領先的語言人工智慧公司DeepL入選「富比世」（Forbes）2024年「雲端運算100強」（Cloud 100）。這份權威榜單由富比世與https://www.bvp.com/貝塞默風險投資夥伴（Bessemer Venture Partners）和 Salesforce Ventures 聯手發布，評選出全球百大私人雲端運算公司。

DeepL首席執行長兼創辦人Jarek Kutylowski表示：「DeepL致力打破語言隔閡，讓每家公司都能運用人工智慧，順利在全球各地營運。 我們連續兩年入選富比世百大雲端運算公司排行榜，證明了我們在語言人工智慧領域的不懈努力和創新，鞏固了我們作為業界領頭羊的地位，並確保我們的產品在準確性、安全性和先進性方面持續領先。這也顯示了DeepL平台對全球企業營運和發展方式的重大影響。」

DeepL的客戶網絡正迅速擴大，覆蓋全球超過10萬家企業和政府，其中包括50%的「財星」（Fortune）500強企業，以及Zendesk、日經、Coursera和德國鐵路等行業領先企業，已成為全球企業首選的語言人工智慧平台。DeepL透過其專業的語言人工智慧平台提供頂尖的翻譯和寫作解決方案，解決了從內部營運到客戶支援等眾多應用領域的溝通難題，成為國際企業成長的重要投資。

DeepL不同於一般人工智慧系統，其軟體運用專業人工智慧模型，專門針對語言進行調整，為各種使用情況提供更精確的翻譯，並降低誤譯和錯誤訊息的風險。在商務翻譯和寫作中，準確性至關重要，使得專業人工智慧模型成為應對語言挑戰最可靠和受歡迎的解決方案。

這項榮譽標誌著DeepL顯著成長和持續發展的里程碑。就在上個月，DeepL推出了新一代大型語言模型 (LLM)， 其翻譯品質超越了GPT-4、Google和微軟，為準確性和效能樹立了新標準。公司最近還推出了DeepL企業版，以滿足企業在整合人工智慧方面日益增長的需求。同時，該公司在5月份成功籌集了3億美元的新投資，估值達到20億美元，領投方為知名的後期投資公司Index Ventures。

「雲端運算100強」每年審核數百家雲端運算新創和私營企業，已持續九年，評估過程包括排名各公司的四項要素：市場領導力（35%）、公司估值（30%）、營運指標（20%）和人才與文化（15%）。在市場領導力方面，「雲端運算100強」借助公有雲端公司執行長組成的評審團，對同業的私人公司進行評估和排名。

富比世「雲端運算100強」排行榜編輯Alex Konrad表示：「九年來，富比世雲端運算百大榜都在表彰全球領先的私有雲端企業，涵蓋從人工智慧、工作軟體，到基礎設施和安全等各個領域。 今年的名單是迄今最強大的一群佼佼者，其收入、估值和成長最終將成為歷史性的首次公開募股（IPO）。」

貝塞默風險投資夥伴（Bessemer Venture Partners）的合夥人Mary D'Onofrio指出：「在這九年的數據中，我們從未見過像2024年雲端運算100強這樣競爭激烈的榜單。今年的榜單總價值達到8,200億美元，是雲端運算100強榜單史上最高的。 人工智慧是目前價值最高的類別，這並不令人驚訝。我們對人工智慧公司如何迅速擴大規模、改變雲端技術、推動下一波成長浪潮，以及推動市值同比大幅躍升超過1500億美元感到非常興奮。」

Salesforce Ventures管理合夥人Paul Drews表示：「在過去一年裡，我們的產業在創新方面取得了一代又一代的進展。在人工智慧的引領下，我們正見證幾十年來最重要的平台轉變之一。雲端運算100強榜單代表著精英中的精英，我們從未像現在這樣對雲端運算乃至整個技術行業的未來充滿期待。我們為這些創始人及其社群已經取得的成就感到自豪，並期待看到他們在未來如何繼續改變該產業。」

富比世2024年雲端運算100強和20新星榜已線上發布於www.forbes.com/cloud100。榜單要點刊登於《富比世》雜誌 2024年8月/9月刊。

今年，「雲端運算100強」和「20新星」公司的執行長將在數位內容發布以及由貝塞默風險投資夥伴、Salesforce Ventures 和富比世主辦的獨家「雲端運算100強慶典」上接受表彰。 特別感謝亞馬遜網路服務 (AWS)、美國銀行、Cooley、德勤、高盛、匯豐銀行、摩根大通、摩根士丹利和納斯達克等活動贊助商。

關於DeepL

DeepL的使命是為全球各地的企業打破語言障礙，服務於全球228個市場的超過10萬家企業和政府及數百萬人。DeepL的語言人工智慧平台提供類人翻譯和優質寫作，專門針對語言進行調整，並考慮企業的安全需求，幫助世界各地的公司改變業務通訊方式、拓展市場並提高生產力。DeepL由執行長Jaroslaw (Jarek) Kutylowski於2017年創立，目前擁有900多名熱情的員工，並得到Benchmark、IVP和Index Ventures等世界知名投資者的支持。

關於貝塞默風險投資夥伴（Bessemer Venture Partners）

貝塞默風險投資夥伴（BVP）幫助創業者奠定堅實基礎，建立和打造長期發展的公司。貝塞默在企業、消費和醫療保健領域擁有超過145家首次公開募股公司和300家投資組合公司，為創辦人和執行長提供從創業初期到各個成長階段的支援。貝塞默的全球投資組合包括Pinterest、Shopify、Twilio、Yelp、LinkedIn、PagerDuty、DocuSign、Wix、Fiverr和Toast，管理資產超過180億美元。貝塞默在特拉維夫、矽谷、舊金山、紐約、倫敦、香港、波士頓和班加羅爾都有投資者和合作夥伴團隊。貝塞麥公司誕生於一個多世紀前的鋼鐵創新，悠久的歷史為其合作夥伴提供了審視其最佳投資決策的機會（見備忘錄 ），同時也從錯誤中吸取教訓（見反投資組合)。

關於富比世（Forbes）

富比世透過表彰成功者和渴望成功者來倡導成功。富比世聚集並評選了最具影響力的領導者和企業家，推動變革、改變商業並對世界產生重大影響。目前，富比世品牌透過其值得信賴的新聞報導、標誌性的LIVE和虛擬活動、客製化行銷計劃以及在69個國家發行的43個授權地方版本，覆蓋全球1.4億多人。富比世媒體的品牌延伸包括房地產、教育和金融服務授權協議。

關於Salesforce Ventures

Salesforce Ventures幫助富有進取心的創辦人創建公司，重塑世界的運作方式。15年來，我們投資了400多家世界上最有活力的企業軟體公司，並與它們建立了從種子到上市的合作夥伴關係，其中包括Airtable、Databricks、DocuSign、Guild Education、Hopin、monday.com、 nCino、Snowflake、Snyk、Stripe、Tanium和Zoom。我們利用數十年來在雲端運算領域的專業知識以及與全球數千家企業關鍵決策者的長期關係，為投資公司提供優勢，幫助它們建立信譽並加速成長。Salesforce Ventures的投資組合價值5億美元，遍及超過25個國家，擁有300多家公司，在全球各地設有辦事處，包括舊金山、爾灣、紐約、倫敦、東京和雪梨。請追蹤@SalesforceVC並造訪 http://www.salesforceventures.com，了解更多資訊。

SOURCE DeepL