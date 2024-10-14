DeepL獲評2024年全球語言服務公司中最常使用的機器翻譯供應商

語言人工智慧工具正重塑產業，不僅提升效率、大幅降低成本，並推動成長。DeepL的使用率已遠超Google、Microsoft等競爭對手。

德國科隆2024年10月14日 /美通社/ -- 語言公司協會（ALC）與Slator共同發布的《2024 ALC產業調查報告》指出，在全球的語言服務公司之中，世界領先的語言人工智慧公司DeepL為使用最廣泛的機器翻譯供應商。DeepL快速躍升為市場領導者，如今服務全球超過10萬家企業和政府客戶，顯示出AI驅動的翻譯解決方案正逐漸改變語言服務、製造、法律、醫療等行業。

DeepL創辦人兼執行長Jarek Kutylowski表示：「這個重要的里程碑彰顯了DeepL專業語言人工智慧平台的準確度和可靠性，全球企業在關鍵翻譯專案中都信任我們的技術。這同時也證明了我們在幫助客戶降低成本、提升效率及促進業務成長的正面影響。隨著AI技術在語言服務中的日益普及，我們很榮幸能成為業界首選的語言AI合作夥伴，並承諾繼續提供業界領先的專業工具，用於翻譯和AI導向的內容創作。」

這份報告調查了來自28個國家的127家語言服務公司（LSC）*。 結果顯示，機器翻譯在醫療、法律、教育等關鍵領域中的作用越來越大。

報告的主要發現包括：

DeepL是最受語言服務公司青睞的機器翻譯供應商，2024年有82%的公司使用該技術， 遠超Google（46%）、Microsoft（32%）和Amazon AWS（17%）。

遠超Google（46%）、Microsoft（32%）和Amazon AWS（17%）。 DeepL的使用率在過去12個月中大幅提升， 從2023年的第三名躍升至2024年的榜首。

從2023年的第三名躍升至2024年的榜首。 這一增長反映了產業對AI技術的日益重視。報告顯示，75%的語言服務公司在過去六個月內都收到客戶主動詢問AI技術的需求。

該ALC報告還指出，40%的語言服務公司認為提供額外的AI服務對於保持競爭力至關重要，且有三分之一的公司計劃在未來三年內推出新服務。加速AI運用的主因包含：生成式AI和大型語言模型（LLM）的顯著進展、高層對語言服務的日益重視、客戶需求的增長，以及成本、時間和生產力效率的提高。

Slator研究主管Anna Wyndham表示：「值得注意的是，在Slator代表ALC進行的調查中，DeepL竟然超越了Google和AWS這些科技巨頭，成為語言服務公司中最受歡迎的機器翻譯供應商。隨著AI技術的加速應用，語言人工智慧成為關鍵的價值驅動力，這一轉變顯示，專注且靈活的公司能夠在關鍵領域中做出顯著的影響，超越規模更大的競爭對手。」

自2017年成立以來，眾多企業已視DeepL為語言人工智慧的首選供應商，這些企業涵蓋各產業如語言服務、製造、法律、零售、醫療保健、科技及專業服務等。該公司的專業語言人工智慧平台如今已成為全球企業的關鍵投資，解決了內部溝通、客戶支援及國際市場擴展等多種溝通挑戰。與一般的AI系統不同，DeepL的先進翻譯和寫作解決方案依賴專門針對語言進行調整的AI模型，針對多種使用情境提供更準確的翻譯，並減少錯誤資訊及不實翻譯的風險。在商務翻譯和寫作中，準確性至關重要，這使得專業的AI模型成為解決語言挑戰最可靠且受青睞的方案。

此外，DeepL的語言AI平台已展現出節省成本和提高效率的效果。 2024年Forrester的研究 顯示，使用DeepL的企業投資回報率達345%，翻譯時間縮短90%，工作量減少50%，進一步證明了該平台幫助企業加速成長及拓展新市場的強大潛力。

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關於DeepL

DeepL的使命是為全球各地的企業打破語言障礙，服務於全球228個市場的超過10萬家企業和政府及數百萬人。DeepL的語言人工智慧平台提供類人翻譯和優質寫作，專門針對語言進行調整，並考慮企業的安全需求，幫助世界各地的公司改變業務通訊方式、拓展市場並提高生產力。DeepL由執行長Jaroslaw (Jarek) Kutylowski於2017年創立，目前擁有900多名熱情的員工，並得到Benchmark、IVP和Index Ventures等世界知名投資者的支持。

*語言公司協會（ALC）和Slator的2024年報告結果來自2024年6月17日至7月29日間的調查，對象包含28個國家中的127家語言服務公司。

SOURCE DeepL