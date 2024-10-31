DeepL成為歐洲率先採用NVIDIA DGX SuperPOD搭載DGX GB200系統的公司

這次採購為DeepL史上最大規模，使其成為首批採用NVIDIA DGX SuperPOD搭配DGX GB200系統的企業之一，將進一步鞏固DeepL在語言人工智慧領域的領先地位。

科隆2024年10月31日 /美通社/ -- 全球領先的語言AI企業DeepL今日宣布，將成為首批商業化部署 NVIDIA DGX SuperPOD搭配DGX GB200系統 的公司之一。這套NVIDIA DGX SuperPOD預計將於2025年中在DeepL上線，進一步提升其研究計算能力，提供創新語言AI平台所需的運算力，支援模型訓練、功能開發和產品研發，打破全球企業和專業人士之間的語言障礙。

DeepL執行長暨創辦人Jarek Kutylowski表示：「DeepL始終以研究為主軸，使我們的語言AI翻譯技術持續在市場上表現亮眼，超越其他解決方案。這次對輝達（NVIDIA）加速運算的投資，將為我們的研究和工程團隊提供所需的運算能力，支持我們不斷創新，推出深受客戶喜愛的語言AI工具和功能。」

NVIDIA DGX GB200系統採用液冷設計，可擴展至數萬個GPU，內建NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片，使DeepL能運行高效能AI模型，支援先進的生成式AI應用。這款新一代系統組合專為大規模生成式AI的訓練和推理需求設計，提供卓越效能和穩定運行時間。

這是DeepL第三次部署NVIDIA DGX SuperPOD系統，運算能力超越Top500超級電腦之一的DeepL Mercury。DeepL Mercury是 去年在瑞典部署的旗艦系統，採用NVIDIA DGX H100技術。 最新部署也將設於同一瑞典資料中心。

NVIDIA DGX平台副總裁Charlie Boyle表示：「語言AI使用者期望即時回應，因此建構和部署AI時需要高效能的基礎設施。DeepL部署最新的NVIDIA DGX SuperPOD將加速其語言AI研發，讓使用者能更有效進行跨語言與跨文化交流。」

DeepL的全球客戶網絡正迅速擴展，擁有超過10萬家企業和政府機構客戶，包括50%的「財星」（Fortune）500強企業，如Zendesk、日經、Coursera和德國鐵路（Deutsche Bahn）等業界翹楚。DeepL透過其創新語言AI平台，致力於變革全球溝通方式，其領先的翻譯及寫作工具幫助企業跨越語言障礙，拓展新市場並促進跨國合作。

這項公告是DeepL在2024年多項重要進展之一。該公司最近在紐約設立新的技術中心，更新了術語表功能，並推出 新一代大型語言模型（LLM） ，翻譯品質超越GPT-4、Google和Microsoft，樹立了個人化、精確度和效能的新標竿。此外，DeepL在今年5月獲得由知名晚期投資公司Index Ventures領投的 3億美元投資 ，估值達20億美元，並入選 富比世2024年雲端運算100強榜單 。

關於DeepL

DeepL的使命是為全球各地的企業打破語言障礙，服務於全球228個市場的超過10萬家企業和政府及數百萬人。DeepL的語言人工智慧平台提供類人翻譯和優質寫作，專門針對語言進行調整，並考慮企業的安全需求，幫助世界各地的公司改變業務通訊方式、拓展市場並提高生產力。DeepL由執行長Jaroslaw (Jarek) Kutylowski於2017年創立，目前擁有1000多名熱情的員工，並得到Benchmark、IVP和Index Ventures等世界知名投資者的支持。

SOURCE DeepL