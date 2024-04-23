DeFi Lens打造用於技術分析的先進生成式AI

DeFi Lens將加密貨幣市場上的主流分析工具和生成式AI的優勢融為一體。DeFi Lens是AI與Web3的結合體，旨在提供實時市場情報，推動Web3朝著更高效、更易使用的方向發展。

DeFi Lens具備一系列核心功能，從市場上一眾其他加密貨幣工具中脫穎而出：

AI Explainer （AI解釋器）：幫助交易者理解加密貨幣圖表模式、技術分析、加密貨幣預測、數據報告和建議。

（AI解釋器）：幫助交易者理解加密貨幣圖表模式、技術分析、加密貨幣預測、數據報告和建議。 AI Positions （AI策略優化）：通過優化策略參數來識別可盈利的交易策略，並根據歷史數據生成交易信號。由於市場上有成千上萬種加密貨幣，存在大量的信號和交易策略，需要進行實時分析，DeFi Lens旨在通過AI驅動的自動化來解決這些重大計算挑戰。

（AI策略優化）：通過優化策略參數來識別可盈利的交易策略，並根據歷史數據生成交易信號。由於市場上有成千上萬種加密貨幣，存在大量的信號和交易策略，需要進行實時分析，DeFi Lens旨在通過AI驅動的自動化來解決這些重大計算挑戰。 技術分析的大規模回溯測試 ：包括蠟燭圖模式、圖表指標、趨勢跟踪、成交量分佈、基於Wyckoff的VSA/VPA等。信號和策略通過算法進行驗證，結果通過可信證明合約存儲在區塊鏈上，確保加密貨幣交易可驗證。

：包括蠟燭圖模式、圖表指標、趨勢跟踪、成交量分佈、基於Wyckoff的VSA/VPA等。信號和策略通過算法進行驗證，結果通過可信證明合約存儲在區塊鏈上，確保加密貨幣交易可驗證。 定制化的Alpha搜索：提供超31種偏好設置以進行Alpha搜索。即將推出無代碼AI功能，允許用戶使用自然語言進行搜索。

加入DeFi Lens創新之旅

於今年4月推出了免費的公開測試版，已上線至 https://defilens.ai 。立即體驗這一創新工具，與充滿活力的社區建立聯繫，開啟加密貨幣交易的新篇章。

關於 DeFi Lens

DeFi Lens由Oraichain Labs孵化而成，是一款AI加密貨幣工具，具有可定制和生成能力，為交易者或加密貨幣用戶帶來搜索Alpha、交易信號和分析交易策略的全新方式。信號和策略受貨幣價值影響，並遵循可信證明協議。

關於Oraichain

Oraichain（ https://orai.io ）提供多維度的AI可信證明，並實現了與Web3的安全集成。Oraichain是全球首個第一層AI預言機。

媒體聯繫方式：DeFi Lens, [email protected]

SOURCE DeFi Lens