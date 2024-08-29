DefinSight全場景計量軟件平台 | 集大成者，煥新啟航

簡潔典雅的界面設計，採用更加清晰直觀的圖標元素，巧妙詮釋極簡工作流程。

02 兼容並蓄 萬象包容

思看自研軟件集大成者，致力於融合思看科技全系列產品線，一個操作界面中即可完成從數據採集、處理到分析全流程。

03 新手老手 輕鬆上手

以用戶為核心的設計理念，人人都能輕鬆上手，極簡易用、高效智能。

新手用戶：自定義設置操作流，引導新手用戶快速完成複雜的掃瞄工作。

專業用戶：簡單友好的交互界面，掃瞄指令清晰直觀。

04 性能進階 一鍵觸發

核心能力自研，輕鬆實現掃瞄+測量的工作流。設備支持秒開秒連，盡顯絲滑。智控按鈕一鍵執行後續操作步驟，自動完成常規掃瞄流程，精準流暢。

05 超清細節 見於纖毫

融合先進的數據處理算法和高性能計算技術，數據實時網格化再進階，網格重建速度更快，數據質量更精細。

SOURCE SCANTECH