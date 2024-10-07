日本最大的網路行銷學校「Degipro」到台灣了！

支援台灣的網路行銷教育與職涯發展

「Degipro台灣」線上學校開課了

東京2024年10月7日 /美通社/ -- 營運擁有最多學員人數*的網路行銷學校「Degipro」的Hagakure股份有限公司（總公司：東京都澀谷區，代表取締役（代表董事）：奧 雄太），正式開始為居住在台灣的人士提供「Degipro台灣」的服務。「Degipro台灣」是一所由擁有豐富實務經驗的講師團隊，以線上形式進行授課的網路行銷學校。

*根據日本行銷研究機構調查，2021年9月期_Web行銷學校指定領域競爭調查當中，累計學員數及數位校舍居No.1。

關於Degipro

Degipro是在日本教授數位廣告運用技能的網路行銷學校。擁有No.1的學員數實績，並為學員提供轉職支援。此外，Degipro也作為「日本技能再培訓聯盟」的合作夥伴企業，支援人員培訓。

背景

Degipro於2018年在日本成立，並在全國9個據點提供實用的網路行銷教育，幫助了許多學員。在台灣，隨著IT人才短缺與網路行銷教育需求的增加，越來越多20到30歲的年輕族群渴望提升自己的職涯發展。為了回應這個市場需求，Degipro決定進軍台灣。我們將利用在日本累積的知識與經驗，為台灣學員提供安心且專業的課程。

「Degipro台灣」的特色

Degipro台灣的課程以線上方式進行，並透過LINE提供問答服務與共享課程影片等多項學習輔助。此外，我們也透過畢業後的轉職諮詢等支援，幫助學員成長。

為慶祝此次的開課，還特別推出好友一起報名的折扣等優惠活動，讓學員享受更多福利。

*優惠內容可能會有所變更，敬請理解。

「Degipro台灣」摘要

費用：TWD 22,000

授課形式：線上、小組授課（5名～20名）

問答服務：LINE 24小時內回覆

課程內容：從網路行銷的基礎到關鍵字廣告、Meta、LINE、GTM等

報名方式：請透過官方網站報名。 https://degipro.tw/

關於「Degipro」 https://degipro.com/

「Degipro」是擁有No.1*學員數的網路行銷學校。學員可以向在第一線活躍的網路行銷專家學習實務技巧。學員可以選擇東京、大阪、福岡、名古屋、橫濱、札幌等全國9個據點的教室或線上進行學習，並且我們針對無轉職經驗的人士提供轉職課程及畢業後的轉職支援計劃，幫助各種不同類型的學員提升技能與成長。

*根據日本行銷研究機構調查，2021年9月期_Web行銷學校指定領域競爭調查當中，累計學員數及數位校舍居No.1。

Hagakure公司以「擴展人的潛能，為社會創造價值」為使命，將持續掌握各種需求，提供充實的支援與服務。

Hagakure公司摘要

公司名稱：Hagakure股份有限公司 / Hagakure Inc.

代表人：代表取締役社長(代表董事) 奧 雄太

總公司所在地：東京都澀谷區宇田川町37-10 麻仁大樓602

業務內容：網路行銷學校、數位行銷支援、行銷領域專業轉職代理

網站： https://hagakure-inc.com/

SOURCE Hagakure股份有限公司