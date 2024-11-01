DEKRA德凱台灣新總部正式啟用

隨著物聯網（IoT）、人工智慧（AI）及智慧車輛技術的快速崛起，GII(Global Information)市場調查報告指出物聯網市場將在2024年達到1.17兆美元，並於2029年達到2.37兆美元，複合年成長率(CAGR)達15.12%；根據Vantage市場研究指出，2023年全球電動車市場價值為3,924 億美元，預計2032年將達到1.25兆美元，複合年成長率為13.9%。同時MarketsandMarkets™更預測AI技術將逐漸滲透到智慧車用、醫療、金融等領域，推動產業加速轉型升級，其市場將在2030年突破1.33兆美元，複合年增成長率為35.7%。

DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz表示，面對持續看漲的全球市場，加上台灣在全球資通訊及電子零組件產業供應鏈中有著無可替代的戰略地位與重要性，從2015年至2021年在台灣期間就積極推動多項關鍵投資。今年很高興再回到台灣啟用全新的企業總部，實現了當初對台灣市場的承諾與願景，此次投資10億元完成台灣企業總部與實驗室的擴建，期待透過升級DEKRA德凱台灣在無線通訊、車聯網、智慧物聯網、人工智慧及通訊安全等領域的認證技術與服務能力，持續協助台灣產業客戶迎戰全球市場的快速發展。

深化台灣市場 投資創新與技術升級

DEKRA德凱台灣企業總部選址於林口，不僅看重該地區的交通便捷與科技產業聚落優勢，更因應台灣資通訊技術在全球供應鏈中的重要地位。新落成的總部與實驗室，擴增多達36間專業實驗室，連同既有位於華亞、新竹地區共有99間專業實驗室，涵蓋電磁相容、汽車電子、人工智慧運算技術、資安評估與測試等領域，更有超過350台的設備能提供可靠度驗證，進一步提升DEKRA德凱在台灣的軟硬體設施與測試能量。新實驗室的投入將加速DEKRA德凱台灣提供一站式更全面、先進的測試與認證服務。在新落成的實驗室中，3米半電波暗室內具備全台唯一的高頻吸波棉自動收納功能，僅1分40秒即可完成吸波材架設，大幅提升測試精準度與效率；而10米電波暗室無門檻設計則可進行VSCC相關整車測試，以滿足市場對於車用EMC測試的高度需求。在軟實力方面，DEKRA德凱擁有業界獨家優勢，同時具備 CCC（Car Connectivity Consortium，汽車連接聯盟）及 MFi CarPlay, CarKey 數位鑰匙測試授權，積極支持全球汽車製造商與零組件供應商推出符合規範的產品。此外，DEKRA德凱還為汽車供應鏈提供 ISO 26262、ISO/SAE 21434、ISO 27001 / TISAX 及 Automotive SPICE 等整合式解決方案，全方位提升產品安全性與合規性。

支持台灣企業 共創安全與永續的全球市場

透過此次重大投資與實驗室升級，DEKRA德凱台灣展現積極應對未來技術變革的集團DNA，將針對智慧車用電子、AI伺服器、雲端運算等領域提供更全面的測試與認證解決方案，並加強在資安合規、電動車基礎設施測試等方面的技術投入，可以一站式 「硬體驗證」加「軟體資安」，雙管齊下的整合解決方案，持續支持台灣在全球市場中的競爭力，攜手台灣企業共同邁向永續、安全、智能新未來。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

SOURCE DEKRA德凱亞太區