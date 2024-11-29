DEKRA德凱穩健前行，百年慶典之際，銷售額持續增長

在本會計年度，DEKRA德凱在美洲（增長約14%）、西北歐（增長約9%）以及亞太（增長約9%）均實現了較高的個位數到兩位數增長。在德國市場，核心業務增長約7%。未來交通和移動、可持續發展、網路安全和人工智慧等戰略業務領域也為這一成功做出了重要貢獻。

2025年——DEKRA德凱百年慶典 期待持續增長

DEKRA德凱將在2025年夏天迎來其百年慶典。在這一重要里程碑之際，公司預計將繼續保持增長勢頭，實現中個位數的營收增長。這一信心源於公司在傳統業務領域的強大市場地位——依託全球超過50萬客戶的支援，覆蓋本地和全球的網絡佈局，以及面向未來增長領域的服務組合。近年來，通過大量投資，DEKRA德凱成功在新興領域建立了有利地位。儘管全球經濟面臨挑戰，公司仍將堅定地前進。

進一步增加投資

為在2025年百年慶典之際保持增長勢頭，DEKRA德凱進一步增加投資。在德國勃蘭登堡州克萊特維茨，DEKRA德凱投資數千萬歐元建立電池測試與認證實驗室。實驗室的奠基儀式已於2024年6月舉行，計畫於2025年正式啟用。「這座最先進的實驗室將使我們能夠全面測試電動汽車的電池系統及其他應用的高壓儲能系統——涵蓋從早期開發階段到驗證再到最終驗收和認證的全過程，」DEKRA德凱執行長Stan Zurkiewicz解釋道。

公司目前已推出一項專利電池測試技術，可在幾分鐘內對130多種電動汽車車型的二手電池狀況進行精確測量。

此外，DEKRA德凱在德國斯圖加特投入營運新的Wi-Fi測試實驗室，為客戶——特別是汽車行業客戶，提供測試Wi-Fi元件可靠性、互通性和安全性的關鍵服務。

關注可持續發展 助力氫能經濟

DEKRA德凱關注的另一個增長領域是新興的氫能經濟，這對於實現氣候目標至關重要。儘管綠色氫能經濟的發展可能比預期緩慢，但其潛力巨大。「我們的任務是確保氫能的生產和應用過程始終安全可靠，」 Stan Zurkiewicz先生表示。依託在石油和化工領域的數十年經驗，DEKRA德凱深諳氫氣的特性及實現安全生產所需的標準、流程和測試。「DEKRA德凱在確保氫能整個生命週期的安全方面擁有獨特的優勢，」 Stan Zurkiewicz先生進一步補充道。「通過我們的努力，我們正在為氫能經濟的投資建立信任基礎。」

在創新與監管之間尋求平衡

在歐盟可持續發展報告準則的要求下，當前監管要求與市場需求之間存在不平衡，這導致歐洲企業處於競爭劣勢，Stan Zurkiewicz表示：「DEKRA德凱一直致力於高標準嚴要求，以實現保護人類健康與安全、促進創新發展及建立信任的目標。然而，目前大量增加的法規對企業、特別是德國的中小企業，構成了阻力。」針對新的《企業可持續發展報告指令》(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)，DEKRA德凱正在推動改善德國的法規草案，並確保技術審核人員或「獨立保證服務提供者（IASP）」的參與。「我們的目標是在保持高品質標準的同時，簡化中小企業的審核流程。」

人工智慧與網路安全 DEKRA德凱的全球競爭優勢

自ChatGPT問世兩年以來，DEKRA德凱持續關注社會和企業如何安全且負責任的使用人工智慧系統，及所面臨的挑戰。「我們重點關注品質管理體系、風險評估以及測試流程的開發，」DEKRA德凱執行長表示。DEKRA德凱已將其首批人工智慧服務推向市場，並在人工智慧技術和模型的測試方面結合已有標準和自我研發的方案。例如，DEKRA德凱曾協助一家在人工智慧與高級駕駛輔助系統（ADAS）領域的領先企業確保其資料標記過程的品質。該過程要求對大規模資料進行精確標記，例如明確標出圖像中的車輛、行人和交通標誌。通過精確標記，人工智慧能夠識別模式並學習在真實場景中作出安全且準確的回應。

DEKRA德凱在全球範圍內進一步拓展網路安全業務，目前已覆蓋亞洲、歐洲和美洲。「跨國企業信賴我們在快速發展的網路安全領域提供的測試及認證方案，」 Stan Zurkiewicz表示。例如，在上海，DEKRA德凱最近為聯想頒發了全球首個商用筆記型電腦RED DA（Radio Equipment Directive Delegated Act）網路安全認證證書，助力企業確保可擕式IT設備的網路安全、個人資料保護和隱私保護。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球性服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區