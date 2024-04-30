DEKRA德凱2023會計年度 創新引領韌性發展

DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz於年度新聞發表會中表示：「儘管受宏觀經濟和地緣政治環境影響，DEKRA德凱在2023年的業績表現仍十分穩健。集團內的全球六大區域和所有服務部門，都為我們強勁的業績動能與歷史新高做出了卓越的貢獻。DEKRA德凱強大的核心業務和在新興技術上的先發優勢，也使我們對收入與利潤的雙項成長和戰略目標的實現，充滿信心。」從區域來看，DEKRA德凱2023年成長率以美洲（增長27%）為最、中東歐及中東（增長13%）次之。而在營業額的部分，則以GSA區域（德國、瑞士、奧地利）最高，臻至26億歐元。

從業務領域的角度來看，車輛相關服務為重要的營收支柱。DEKRA德凱每年完成3160萬次車輛檢測，再次奠定DEKRA德凱在車輛檢測領域的全球市場領導地位。

儘管因通貨膨脹導致更高的營運成本，DEKRA德凱2023年調整後EBIT利潤率仍略有上升，增加了0.2個百分點，達到6.2%。股東權益比率亦保持在39.3%這個非常高的水準（2022年為41%）。

「DEKRA德凱集團2025戰略」在2023年取得了重大的突破和成功。在過去的一年中，公司進一步投資戰略領域相關服務，包括未來交通和移動、網路安全、可持續發展和AI。「DEKRA德凱對新興科技的投資達到了1.435億歐元的歷史最高水平，」DEKRA德凱財務長Wolfgang Linsenmaier解釋「此外，DEKRA德凱也透過組織架構優化等方式，提升公司的利潤水平，更進一步地擴大員工規模。」截至2023年底，DEKRA德凱在全球約60個國家和地區擁有約49,000名專家。

Stan Zurkiewicz更進一步指出：「我們的投資為成功推出新興技術領域的新服務奠定了堅實的基礎。2024年DEKRA德凱將擴大投資力度，進一步拓展我們的服務組合。」

樂觀展望2024年

受宏觀環境影響，DEKRA德凱預計2024年全球成長可能趨緩。然而，公司在2024會計年度取得良好的開端，第一季度營業額超過10億歐元，相較於2023年同期，第一季度成長2.5%。基於目前良好的核心業務發展趨勢和戰略性收購增益，DEKRA德凱預計營業額和利潤將繼續保持上升趨勢。

DEKRA德凱計劃透過發展最尖端的服務組合，並在內部流程和客戶解決方案中應用數位化和人工智能來增強其盈利能力。在接下來的5年間，DEKRA德凱計劃達到8%至9％的利潤率。

戰略成長領域：2025年未來交通和移動營收預計將成長兩倍

DEKRA德凱2023年戰略成長領域收獲豐碩。

在未來交通和移動中，DEKRA德凱成功推出全新的系列服務，以二手電動車市場為例，DEKRA德凱提供先進的動力電池測試服務，為動力電池剩餘壽命和性能提供高度準確的快速測試。目前，這項測試服務已經涵蓋12個歐洲國家和超過100種車型，包括特斯拉，預計測試量能將大幅增加。

同時，DEKRA德凱也專注於自動駕駛和聯網互通領域兩個成長機會。針對先進駕駛輔助系統和自動駕駛功能，DEKRA德凱已在德國克萊特維茨打造全球最大、最全面的獨立自動駕駛和聯網互通測試場，可提供將現實世界的測試與數位領域結合的數位雙生技術所需要的高複雜自動駕駛和互聯測試場景，並且持續升級。在聯網互通領域方面，DEKRA德凱也同樣前瞻佈局，已在西班牙馬拉加的測試場地發揮關鍵作用。

預計2025年前，DEKRA德凱在2025年未來交通和移動業務將比2022年成長約200%，這將鞏固其作為全球汽車 TIC 市場明顯領導者的地位。預計於 2025 年，未來交通市場規模將達到 180 億歐元。

「自成立以來，汽車安全一直是我們的使命。隨著技術演化加速以及人工智慧在新世代的車輛中扮演越來越重要的角色，DEKRA德凱也積極應變，不斷拓展我們的服務，」Zurkiewicz 說道。

網路安全與人工智慧：創新服務 煥然升級

在過去七年之中，DEKRA德凱成功建立了網路安全業務並在全球範圍內擁有強大的影響力，範圍囊括亞洲、歐洲和美洲。我們知名的合作客戶群包括亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)、比亞迪(BYD)、寶馬(BMW)和德國馬牌集團(Continental)等領先科技公司。並在過去的一年裡，DEKRA德凱在此一領域之員工人倍數成長、營收成長三倍，實現雙位數的利潤率。

Zurkiewicz更進一步說明：「網路攻擊威脅持續升溫。根據德國資通訊產業協會BITKOM預估，在德國每年於網路攻擊所承擔的損失高達 2,060 億歐元；而我們這些全球知名的合作客戶之所以選擇DEKRA德凱，即因早在產品開發的初期階段中，DEKRA德凱就能識別出安全漏洞，並定義可靠的測試場景。」

以DEKRA德凱為無人載具提供網路安全認證服務為例，就對無人載具其於無線與網絡科技中不可避免的重大風險，提出具可行性的解決方案，保障無人載具運行安全。另外，DEKRA德凱在數位鑰匙(Digital Car Keys) 安全性和可靠性中所提供的獨特認證，獲得寶馬(BMW)、豐田(Toyota)、福特(Ford)、蘋果(Apple)和三星(Samsung)等知名企業及其他330 多個行業合作夥伴之認可。在此領域中DEKRA德凱全球擁有四間認可實驗室，憑藉全球化的業務佈局和領先的技術能力、專注持續改進和創新，以滿足不斷演變的網路安全挑戰。

人工智慧的快速應用，在未來需要更進一步的網路安全措施。為此，DEKRA德凱於2023年率先推出人工智慧顧問和測試服務，重點關注在歐盟安全法規中被涵蓋為高風險的AI應用如：飛機、汽車、醫療設備…等其他相關產品。

為有效確保人工智慧安全運作，DEKRA德凱提供了全方位服務來協助客戶有效地遵循歐盟法規。在一項由Migros 銀行和瑞士最大的線上汽車租賃公司「Gowago」所進行的試驗性計畫專案中，DEKRA德凱與合作夥伴「LatticeFlow」成功地透過評估數據品質、模型穩健性以及遵循歐盟即將推行的原則規範，成功地確認出其AI人工智慧底層模型的準確性與可靠度。

因此，憑藉在網路安全和人工智慧兩大領域技術的卓越累積與專業知識，DEKRA德凱預計將在2025年人工智慧營收增加五倍、網路安全收入增加一倍以上。

可持續發展業務：2025年將達集團收入占比40%

2023年，可持續發展業務繼續作為核心戰略，以凸顯其重要性。DEKRA德凱致力於推動可持續實踐，推出超過500項與可持續發展相關的服務，服務總量占比達公司整體服務組合的三分之一。公司的可持續發展解決方案不僅限於環境、社會和治理（ESG）領域，亦廣泛覆蓋至循環經濟、產品可持續發展，以及減碳和能源轉型等關鍵議題。

作為綠色能源的重要環節，氫能，重要性日漸增加。「如今，DEKRA德凱是少數有能力提供全方位氫能測試服務的TIC機構，」 Zurkiewicz提到「我們將成為歐盟委員會認可的首批綠氫測試檢驗認證機構其中之一的成員。」

隨著監管框架的日益複雜化，《企業可持續性發展盡職調查指令》為例，DEKRA德凱正在積極協助企業更好地應對這些法令法規，並制定相應的ESG戰略。

直至2025年，DEKRA德凱預計可持續發展相關領域業務將在集團營收占比達到40%。

CDP B級評分， DEKRA德凱實踐可持續發展的承诺

DEKRA德凱對可持續發展和公司內部活動之透明度上，保持高度承諾。因此，2023年公司再次通過CDP（Carbon Disclosure Project）進行相關揭露。「DEKRA德凱獲得CDP B級評分，證實我們實踐可持續發展的承諾。CDP在促進環境管理的透明度和問責制方面，發揮至關重要的作用，在市場上享有極高的聲譽。未來，我們將採取更嚴格、更縝密的措施，以促進更強而有力的碳權減排量行動。」Linsenmaier表示。

DEKRA德凱致力於幫助全球客戶實現可持續發展目標之外，自身也在可持續發展領域上表現優異，連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA