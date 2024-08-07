芯測科技軟體工具通過DEKRA德凱ISO 26262認證 協助加速車用設計專案開發

新聞提供者

DEKRA德凱亞太區

07 8月, 2024, 10:37 CST

台北2024年8月7日 /美通社/ -- 芯測科技(iSTART-TEK)通過DEKRA德凱ISO 26262汽車功能安全認證，其軟體工具遵守ISO 26262功能安全開發，可用於汽車應用安全相關半導體的開發過程，並滿足軟體工具信賴水平要求，可協助客戶應用於車用設計專案並加速開發流程。

芯測科技是一家擁有專利核心技術的EDA工具與IP供應商。此次透過德國認證機構DEKRA德凱完成評估與審核，確認軟體工具遵循ISO 26262開發流程，且可滿足於ASIL D產品開發的鑑定要求。現今半導體開發相關流程也需要遵守ISO 26262開發流程、設計流程、設計文件驗證要求並提交證據，而軟體工具亦為產品安全的其中一份子，工具需滿足ISO 26262的軟體工具使用信賴水準(TCL)要求，進而避免系統性失效。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀(右)頒發ISO 26262證書予芯測科技總經理賴俊澤
DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀(右)頒發ISO 26262證書予芯測科技總經理賴俊澤

芯測科技提供的RepairPOT (Power_On Test)UDA (User-Defined Algorithm)ECC (Error-Correcting-Code)等產品功能，均滿足客戶對安全相關開發流程的要求，使客戶的產品符合ISO 26262 ASIL A級至ASIL D級的車用設計開發。此次通過ISO 26262 TCL1認證，可協助客戶確保符合汽車市場所要求的安全標準，證明了芯測科技的EDA工具在汽車功能安全領域的專業能力。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，車聯網、ADAS與電動車都須搭載許多高功能性的電子產品，對於車用晶片安全要求也益趨嚴格，因此車用設計專案所使用的軟體工具也必須符合ISO 26262的標準，避免失效的風險。此次芯測科技透過軟體工具取得DEKRA德凱ISO 26262的認證，可為車用電子的安全發展提供更可靠的技術支援。身為全球專業的檢驗檢測認證機構，DEKRA德凱專家團隊不僅可為汽車供應鏈提供包含ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型等整合式解決方案，也布建符合國際最新規範與標準及各大OEM車廠廠規要求之EMC電波暗室，提供客戶從流程認證到產品測試最在地化的一站式即時服務，成為車輛供應鏈廠商進軍國際車用市場的最佳檢測認證夥伴！

關於芯測科技

芯測科技專注於EDA工具、IP與設計服務。致力提供SRAMMRAMRRAMeFlash等多種記憶體測試與修復解決方案，同時也為EDA工具與IP的授權客戶提供完善的設計服務，以協助客戶節省開發晶片的時間。透過在記憶體測試與修復技術上不斷深耕，擁有近30項的國內外專利。在22nm7nm等先進製程技術上均擁有可靠的量產紀錄。在生態系統上，芯測科技綜合其IC設計、設計服務、IP供應商、晶圓代工、測試機台及雲端服務等資源，為客戶提供豐富的IC設計選擇。其品質管理系統是以 ISO 9001:2015 體系為基礎，並獲得ISO 26262 TCL1軟體工具信賴水準認證，展現芯測科技在品質管理和汽車功能安全領域的專業能力。
芯測官網：https://www.istart-tek.com/

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。
Website: https://www.dekra.com.tw/

 

SOURCE DEKRA德凱亞太區

來自同一來源

晶豪科技獲DEKRA德凱ISO 26262 ASIL B產品認證，車載晶片通過國際認證

晶豪科技獲DEKRA德凱ISO 26262 ASIL B產品認證，車載晶片通過國際認證

利基型記憶體IC設計公司晶豪科技車載晶片獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL B產品認證證書，繼今年(2024)初取得ISO 26262 ASIL D最高等級道路車輛功能安全流程認證後，再度於半年內以DRAM 及Flash Memory兩項產品同時取得ISO 26262 ...
Techpoint 榮獲DEKRA德凱ISO 26262功能安全認證最高等級 ASIL-D認證證書，積極布局智慧車電市場

Techpoint 榮獲DEKRA德凱ISO 26262功能安全認證最高等級 ASIL-D認證證書，積極布局智慧車電市場

全球領先的HD TVI類比高清影像晶片設計技術研發半導體公司Techpoint科點半導體，獲得德國認證機構DEKRA德凱ISO 26262:2018 ASIL-D功能安全流程認證證書，代表Techpoint在車規晶片功能安全的硬體設計製造與軟件開發流程均達到行業最高的標準與要求。...

探索

Image1

汽車

Image1

運輸、卡車和鐵路

Image1

一般製造業

Image1

一般製造業