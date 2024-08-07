芯測科技軟體工具通過DEKRA德凱ISO 26262認證 協助加速車用設計專案開發

芯測科技提供的Repair、POT (Power_On Test)、UDA (User-Defined Algorithm)、ECC (Error-Correcting-Code)等產品功能，均滿足客戶對安全相關開發流程的要求，使客戶的產品符合ISO 26262 ASIL A級至ASIL D級的車用設計開發。此次通過ISO 26262 TCL1認證，可協助客戶確保符合汽車市場所要求的安全標準，證明了芯測科技的EDA工具在汽車功能安全領域的專業能力。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，車聯網、ADAS與電動車都須搭載許多高功能性的電子產品，對於車用晶片安全要求也益趨嚴格，因此車用設計專案所使用的軟體工具也必須符合ISO 26262的標準，避免失效的風險。此次芯測科技透過軟體工具取得DEKRA德凱ISO 26262的認證，可為車用電子的安全發展提供更可靠的技術支援。身為全球專業的檢驗檢測認證機構，DEKRA德凱專家團隊不僅可為汽車供應鏈提供包含ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型等整合式解決方案，也布建符合國際最新規範與標準及各大OEM車廠廠規要求之EMC電波暗室，提供客戶從流程認證到產品測試最在地化的一站式即時服務，成為車輛供應鏈廠商進軍國際車用市場的最佳檢測認證夥伴！

關於芯測科技

芯測科技專注於EDA工具、IP與設計服務。致力提供SRAM、MRAM、RRAM和eFlash等多種記憶體測試與修復解決方案，同時也為EDA工具與IP的授權客戶提供完善的設計服務，以協助客戶節省開發晶片的時間。透過在記憶體測試與修復技術上不斷深耕，擁有近30項的國內外專利。在22nm至7nm等先進製程技術上均擁有可靠的量產紀錄。在生態系統上，芯測科技綜合其IC設計、設計服務、IP供應商、晶圓代工、測試機台及雲端服務等資源，為客戶提供豐富的IC設計選擇。其品質管理系統是以 ISO 9001:2015 體系為基礎，並獲得ISO 26262 TCL1軟體工具信賴水準認證，展現芯測科技在品質管理和汽車功能安全領域的專業能力。

芯測官網：https://www.istart-tek.com/

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49，000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區