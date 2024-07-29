晶豪科技獲DEKRA德凱ISO 26262 ASIL B產品認證，車載晶片通過國際認證

29 7月, 2024, 11:02 CST
台北2024年7月29日 /美通社/ -- 利基型記憶體IC設計公司晶豪科技車載晶片獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL B產品認證證書，繼今年(2024)初取得ISO 26262 ASIL D最高等級道路車輛功能安全流程認證後，再度於半年內以DRAM 及Flash Memory兩項產品同時取得ISO 26262 ASIL B產品認證，率先成為全台首家一次通過 2 項產品認證的晶片製造商，充分顯示晶豪科技車用產品研發不僅具備國際規範對硬體所要求的安全性需求相關規格外，更已進階應用至產品從研發開始就啟動的效率和品質，成為車用IC電子市場可靠的企業夥伴。
ISO 26262為國際公認的汽車功能安全標準，乃由國際標準化組織ISO針對汽車電子系統制定的功能安全標準，ASIL B（Automotive Safety Integrity Level B）為涵蓋從輕微到中等的安全條件，避免系統失效所造成的危害，達到ASIL安全分析的預期要求。晶豪科技依循SEooC (Safety Element out of Context) 流程建置產品研發之管理制度並落實執行，本次以DRAM及Flash Memory兩款記憶晶片取得產品認證，充分凸顯晶豪科技在車用晶片研發上，已具備國際規範對硬體所要求的安全性需求相關規格，成為車用IC電子市場可靠的企業夥伴。
頒證儀式上，晶豪科技董事暨總經理張明鑒代表接受DEKRA德凱認證總經理孫富樂頒發的ISO 26262證書，晶豪科技董事暨總經理張明鑒表示，近年來車用電子已成為半導體產業發展的重要支柱，先進智慧車用電子產品成為主要趨勢，在國際半導體大廠均積極投入的同時，晶豪科技也將車用市場列為重大的策略發展方向。相較於一般應用，車用半導體產品的可靠度與安全性是品質認證上最重要的兩項基本檢視指標，而ISO 26262功能安全標準即是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級ASIL要求程序的認證指標；晶豪科技經由取得ISO 26262證書，不僅代表開發流程與車用產品已受認可之外，更正式宣告晶豪科技成為可提供符合道路車輛功能安全產品之車用記憶體製造商。
DEKRA德凱認證總經理孫富樂表示，智慧化、電動化已是汽車產業應用的大勢所趨，隨著人類生活對電子系統倚重程度越高，就越須著重功能安全相關議題，才能最大限度地降低故障風險。而DEKRA德凱ASPICE和功能安全團隊目前是台灣最多車廠供應商合作取證的專家團隊，DEKRA德凱也秉持一站式服務理念提供包含ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型等整合式解決方案，以協助客戶智慧化的推動汽車產業轉型升級。
關於DEKRA德凱
DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。
Website: https://www.dekra.com.tw/
SOURCE DEKRA德凱亞太區
分享這篇文章