晶豪科技獲DEKRA德凱ISO 26262 ASIL B產品認證，車載晶片通過國際認證

台北2024年7月29日 /美通社/ -- 利基型記憶體IC設計公司晶豪科技車載晶片獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL B產品認證證書，繼今年(2024)初取得ISO 26262 ASIL D最高等級道路車輛功能安全流程認證後，再度於半年內以DRAM 及Flash Memory兩項產品同時取得ISO 26262 ASIL B產品認證，率先成為全台首家一次通過 2 項產品認證的晶片製造商，充分顯示晶豪科技車用產品研發不僅具備國際規範對硬體所要求的安全性需求相關規格外，更已進階應用至產品從研發開始就啟動的效率和品質，成為車用IC電子市場可靠的企業夥伴。

ISO 26262為國際公認的汽車功能安全標準，乃由國際標準化組織ISO針對汽車電子系統制定的功能安全標準，ASIL B（Automotive Safety Integrity Level B）為涵蓋從輕微到中等的安全條件，避免系統失效所造成的危害，達到ASIL安全分析的預期要求。晶豪科技依循SEooC (Safety Element out of Context) 流程建置產品研發之管理制度並落實執行，本次以DRAM及Flash Memory兩款記憶晶片取得產品認證，充分凸顯晶豪科技在車用晶片研發上，已具備國際規範對硬體所要求的安全性需求相關規格，成為車用IC電子市場可靠的企業夥伴。