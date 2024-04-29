持續創造界面價值，敦泰電子榮獲DEKRA德凱ISO 26262功能安全最高等級 ASIL-D認證

台北2024年4月29日 /美通社/ -- 全球領先的人機界面晶片設計技術研發公司敦泰電子獲得德國認證機構DEKRA德凱ISO 26262:2018 ASIL-D功能安全流程認證證書，此次獲證代表敦泰電子在車規晶片功能安全的軟件開發與硬體製造流程均達到行業最高的標準與要求，預計在整車解決方案中，可提供客戶更多元、更可靠的技術應用，創造更高的人機界面價值。

敦泰電子致力於顯示驅動與觸控晶片解決方案之研發、生產與銷售，不僅在移動電子設備市場中取得技術領先地位之外，近年來更積極布局智慧車電市場，先後通過ISO 9001、國際汽車電子協會AEC-Q100認證，本次以車規晶片軟、硬開發流程成功取得的ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證，不僅大幅體現敦泰電子於智慧車電之綜效實力外，更彰顯敦泰電子「以客為本」之行動準則，在品質、功能安全與流程管理等層面上，持續創造客戶價值與產品保障。敦泰電子董事長胡正大表示：「在電動化、智能化趨勢下，車載顯示屏作爲人機交互的重要入口，其大屏化、多屏化等趨勢加速推進，車載顯示産品規模和附加值均在提升。智慧車電市場是敦泰産品的重要應用領域之一，我們希望能以近20年的深厚積累，爲汽車屏幕的技術革新提供更加優質的産品和服務。」