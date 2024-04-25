怡利電子通過DEKRA德凱ISO/SAE 21434車輛網路安全認證 車載系統防護實力獲國際肯定

怡利電子研發副總江勝男表示，獲得DEKRA德凱ISO/SAE 21434認證代表怡利電子緊跟國際標準的資安要求，更是重視公司內部的網路安全風險流程管理的最佳證明，未來怡利將進一步強化產品防護，為車主與用戶提供更高品質與更具可靠性的車載體驗。

資訊和網路安全是DEKRA德凱重點關注的領域， DEKRA德凱於2021年被德國交通部（KBA）指定為車輛網路安全領域的技術服務商，擁有歐盟大型OEM汽車網路安全方面的服務經驗，可為客戶提供最在地化的一站式即時服務，包括UNECE R155/R156法規相關的CSMS/SUMS認證、ISO/SAE 21434 / SAE J3061道路車輛網路安全、ISO 26262 / IEC 61508功能安全、網路安全與功能安全融合開發、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型、網路安全產品認證和測試等整合式解決方案，伴隨企業智慧化發展，推動汽車產業轉型升級。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱是全球最大的獨立非上市專業檢驗檢測認證機構。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球性服務商，我們協助企業提升安全、保障和可持續性發展成果。 2023年，DEKRA德凱營業總額預計超過40億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾50,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/

關於怡利電子

怡利電子成立於1983年，總部位中台灣彰化地區。歷經多年的發展及轉型，針對各大車廠的車種和車型各別投入大量研發資源進行模具開發工作，今日已成汽車電子原廠一階供應體系，滿足客戶多樣領域的需求，深獲國內海外等知名車廠合作夥伴信賴與託付，並持續尋求海外合作利基，提升公司競爭力，鞏固銷售市場，創造公司與客戶雙贏的局面，是客戶尋求專業合作時，優先選擇的最佳營運夥伴。

怡利電子扎根於台灣，以彰化廠及全興廠為產、銷、研之基地，海外於中國大陸江蘇及泰國北欖府設立子公司，並建置高規格專業廠房。怡利所有業務和營運均遵守企業社會與環境責任行為守則規範，使CSR方針政策落實在怡利每一海內外廠區，確保公司管理策略與國際趨勢同步。另外，我們在全球各重要據點設立售後服務中心，提供全球客戶更優質的服務，並持續透過策略聯盟方式開拓版圖，尋求全球合作利基創造產業雙贏。

Website: http://www.e-lead.com/

SOURCE DEKRA德凱亞太區