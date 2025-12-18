DeskIn革新遠端遊戲體驗：AI時代開啓無界遊玩新紀元

DeskIn成功整合了「流暢低延遲操作」、「全平台無縫連結」、「高度自訂按鍵操控」、「全方位外設支援」、「智慧多螢幕協作」、「無損畫質傳輸」六大核心優勢，為從普通玩家到專業開發者的廣泛用戶，提供了一個近乎本地的遠端遊玩與工作解決方案，徹底打破地理與裝置的限制。

為何選擇DeskIn？六大場景顛覆遊戲想像

無論您屬於以下哪種類型的玩家，都能在DeskIn中找到專屬的應用場景：

1. 普通玩家：工作空檔，隨時續玩

通勤路上或午休空檔，即可在辦公室用手機快速連線家中遊戲主機，把握碎片時間，延續您的遊戲進度與樂趣。

2. 所有玩家：協同遊玩，即時指導

可邀請朋友同時遠端連線您的遊戲電腦，透過遊戲手把一起作戰，也可以鏡像自己的遊戲畫面給朋友進行實時觀戰、戰術指導或協同解謎，輕鬆實現「遠距同樂」的全新互動模式。

3. 普通玩家／直播主：大螢幕體驗，沉浸升級

可將手機或平板遊戲畫面一鍵投射至電腦大螢幕，享受更大視野與更沉浸的遊玩體驗，同時提升直播內容的視覺表現力。

4. 專業玩家／直播主：外出旅行，輕裝上陣

無論是出差或旅遊，只需攜帶輕便的筆電、平板或手機，即可遠端連線家中遊戲電腦，隨時投入遊戲世界或進行遠程直播，不再受地點與裝置限制。

5. 直播主／專業玩家：一機雙螢幕，輕鬆自在

用DeskIn把身邊的平板變成電腦的第二個螢幕：主螢幕專心玩遊戲，平板即時查看 Discord 互動。可透過多螢幕協作，即時管理直播遊戲畫面與社群互動。

6. 遊戲開發者／跨平台玩家：跨平台暢玩，無需模擬器

在Mac電腦上直接暢玩PC獨佔遊戲，或用手機遠端操作電腦遊戲，完美解決平台限制，無需安裝額外模擬器，兼顧便利與安全。開發者可快速測試跨装置相容性。

六大核心功能：為各類玩家而生的技術革新

在眾多遠端控制軟體中，DeskIn的遊戲功能憑藉以下核心優勢脫穎而出，為所有遊戲玩家打造前所未有的跨裝置遊玩與工作體驗：

1. 極致流暢：畫質與延遲的完美平衡

1）支援最高 4K 60FPS 與 2K 240FPS 超高清畫面輸出。

2）創新的 ZeroSync® 技術將延遲壓縮至 40ms 以下。

3）智能網路導航系統，確保遊戲操作即時精準。

2. 全平台無縫連結

1）打破裝置限制，實現 Windows/macOS/Android/iOS 跨平台暢玩。

2）獨特 Web 端支援，免安裝即可透過瀏覽器直接遊玩。

3）一個帳號管理多台裝置，隨時隨地延續遊戲進度或工作流程。

3. 專業級遊戲映射體驗

1）行動端自定義虛擬組合按鍵，完美映射電腦遊戲連招動作，滿足專業玩家與直播主的高階需求。

2）智能識別3D模式，讓遊戲視角轉換如本地般流暢。

4. 專業外設無縫整合，零適應期

1）全面相容 Xbox、PS等主流遊戲手把，無需複雜設定，藍牙或有線連結後即可直接投入遊戲。

2）完美支援外接遊戲滑鼠、4K攝影機、專業麥克風或音效介面等遊戲直播裝置，音畫同步無延遲。

5. 智慧多螢幕協作，解鎖遊戲新玩法

1）延伸螢幕：將平板、手機或其他裝置變成電腦第二螢幕，直播主可同時管理遊戲畫面與聊天室，遊戲開發者可延伸工作區。

2）鏡像螢幕：支援一對一及一對多同步鏡像投射，適合多人觀戰或團隊展示。

3）手機投影：將手機遊戲畫面同步至電腦大螢幕，提升遊玩與直播體驗。

6. 跨平台檔案傳輸，遊戲進度無縫接軌

1）遊戲截圖、錄影一鍵傳輸，即時分享精彩瞬間。

2）遊戲模組與設定快速部署，大型遊戲模組檔案（如 4K 材質包）可在裝置間高速傳輸，最高速度達 12MB/s。

3）支援批次傳輸，適合開發者同步測試版本或玩家管理多裝置遊戲存檔。

這些特色功能讓 DeskIn 不僅是遠端控制工具，更是引領未來遊戲方式的重要革新，讓每一個玩家都能真正實現「隨時隨地，暢玩無界」的遊戲生活。

玩家無需專業知識：三步完成DeskIn高階遊戲設置

DeskIn 以直覺化的設計大幅簡化了專業遊戲設置的門檻。玩家僅需透過簡潔的工具欄介面，即可快速完成三大核心設定：

1) 自訂虛擬鍵鼠組合鍵，一鍵釋放複雜連招。

2) 一鍵開啟鏡像/延伸螢幕，輕鬆實現多螢幕協作與畫面投射。

3) 智能啟動3D模式與遊戲手柄映射，系統可自動識別遊戲並適配操控。

無論是進階操控或跨螢幕管理，DeskIn 皆讓複雜設置化為數步點選，助您專注於遊戲本身。

DeskIn的安全性保障

安全是DeskIn的基石，其建構了多層次的安全防護體系：

靈活的存取控制：

支援定時更換臨時密碼和設定固定安全密碼，靈活控制存取權限。

個人版亦可設定裝置與帳號的黑白名單，精確管控連線來源。

支援登入帳號雙重驗證，為帳號安全再添保障。

全方位的安全體系：

資料安全：全程端到端加密，確保傳輸資料不被竊取或篡改。

操作安全：每次連線均需被控端授權，有效防止未經授權的存取。

管理安全：被控端可精細控制主控端對聲音、資料夾、鍵鼠、攝影機等資源的存取權限。

隱私安全：連線前一鍵開啟隱私螢幕防止操作畫面被窺視，遠控結束自動鎖定螢幕保障電腦資訊安全。

國際認證與加密標準：

採用銀行級別的AES-256加密技術。

已通過ISO 27001資訊安全管理體系與ISO 9001品質管理體系認證。

企業版提供更進階的網路安全策略，與產品現有安全體系深度融合，共同抵禦網路威脅。

結語：邁向「隨時隨地，暢玩無界」的未來

隨著AI技術持續重塑人機互動，DeskIn的使命是讓每一台裝置都成為通往遊戲世界的窗口。其創新的智慧連結方案，不僅解決了遊戲玩家對畫質、延遲與操控的核心痛點，更透過多螢幕協作與跨平台整合，將遠端遊戲從一種「臨時替代方案」提升為一種「更靈活的全新生活和娛樂方式」。對於渴望突破空間限制的遊戲愛好者而言，DeskIn不止是一款工具，更是每个遊戲玩家實現「遊戲無界」願景的關鍵。

相信透過以上介紹，您已全面了解DeskIn如何以跨平台、低延遲與多螢幕協作技術，徹底革新您的遊戲體驗。若您想試試DeskIn，現在正是最佳行動時機——即日起至1月15日，只要訂閱DeskIn專為玩家打造的「遊戲版」，並輸入專屬優惠碼【deskin2026】，即可享年付方案七五折特惠，每月低至8.12USD。立即前往 DeskIn官網（https://deskin.io/zh/products/deskin-personal/remote-game） ，開啟您的跨裝置娛樂新紀元。

關於 Zuler Technology PTE. LTD.

Zuler Technology PTE. LTD.公司團隊擁有超過十年的軟體開發經驗，深刻洞察遠端連線技術的核心痛點。DeskIn憑藉其專有的ZeroSync®引擎，融合頂尖的雲端渲染和即時通訊技術，重新定義遠端連線體驗。在AI不斷重塑人機互動的未來，DeskIn將持續探索智慧連結與場景融合的更多可能——讓遠端連線不再只是功能，而是一種全新的數位生活方式。我們的使命，是讓每一台裝置都觸手可及，讓每一個人在AI賦能的世界中，自由穿梭於不同場景，真正實現「無界生活，無限可能」。

查看更多關於DeskIn的資訊：https://deskin.io/zh/

媒體聯絡窗口：

姓名：Benjamin Lee

職稱：全球市場經理

公司：Zuler Technology PTE. LTD.

電子郵件：[email protected]

SOURCE Zuler Technology PTE. LTD.