DeskIn：重新定義遠端桌面，AI時代浪潮下引領全新生活方式

DeskIn是一款簡單易用、快速高效、安全穩定的遠端軟體。它不僅僅是一個簡單的遠端連線工具，更是一個旨在提升個人生產力，提高生活品質，突破娛樂邊界的全能型產品。DeskIn核心在於利用技術創新，讓每個人無論身處何地，都能連上AI賦能的遠端裝置，操作遠端裝置都能獲得「身臨其境」的感受。

二、誰能用DeskIn？所有人！

傳統認知裡，「遠端桌面」被視為技術人員、IT支援或企業員工才會使用的專業工具。DeskIn正在完全顛覆這個認知。在萬物互聯的趨勢之下，DeskIn的用戶不再只有「某一類人」，而是跨越所有世代、所有職業、所有裝置生態，真正覆蓋所有人的「應用場景地圖」。

日常使用： 在床上用平板「隔空調用」隔壁房間的遊戲電腦，輕鬆暢玩；或將電腦上的影片一鍵鏡像給異地的伴侶，實現陪伴零距離。

普通家庭用戶： 輕鬆為異地的家人、朋友解決手機或電腦問題，或是遠端管理兒童電子裝置。

學生黨： 解放雙肩，僅帶iPad輕鬆上課。隨時隨地遠端連接家中或者學校高效能電腦，處理複雜作業。

移動辦公族與自由職業者： 在通勤路上、家中或咖啡館，隨時遠端接入辦公室電腦，快速存取檔案、繼續未完成的工作。

專業遊戲玩家： 外出時透過筆記型電腦、平板甚至手機遠端連接家中高效能電腦，隨時隨地暢玩大型遊戲，還可以輕鬆進行遠端遊戲直播。

客服支援與教育工作者： 為客戶或學生提供即時的遠端技術指導或線上教學，透過白板標註清晰演示步驟，提升問題解決與教學效率。

設計師與創意工作者： 遠端流暢運行Adobe系列、CAD等大型設計軟體，進行高精度作圖與模型渲染。

攝影師與影片剪輯師： 快速遠端訪問存放於工作室電腦中的大型原始素材，進行異地修圖或粗剪，加速創作流程。

IT維運人員： 輕鬆管理公司大批量裝置，為異地的同事、客戶解決裝置問題。

從家庭娛樂到企業維運，從個人創作到跨裝置協作，在AI逐漸滲透至工作、娛樂、學習方方面面的當下，DeskIn正以智能化連接能力，成為用戶在「無界數位生活」中連接任意裝置的橋樑。

三、DeskIn的功能特色

多平台兼容性： 全面支援Windows、macOS、Android及iOS等主流作業系統，實現真正的跨平台無縫操作。用戶可單一連接，亦可管理多台裝置。獨特的Web端支援，讓您無需安裝用戶端即可透過瀏覽器快速操控遠端裝置。 快捷的跨平台檔案傳輸： 支援跨平台檔案互傳，無檔案類型、大小及數量約束，傳輸速度最高可達12MB/s，極大提升工作效率。 高清畫質與超低延遲： 依托創新技術，DeskIn可提供高達4K 60幀或2K 240幀的超高清畫面，並將延遲控制在驚人的0.04秒以內，確保操作響應即時、精準。 內建高效的互動工具： 整合文字聊天、語音通話及電子白板標註功能，讓遠端協作與溝通如面對面般自然順暢。 強大的螢幕管理能力： 支援螢幕擴展、螢幕鏡像、手機投屏及多螢幕獨立管理，並可生成最多3個虛擬螢幕，滿足複雜的多任務處理需求。 廣泛的外接裝置支援： 完美適配遊戲手柄、遊戲滑鼠、3D滑鼠及數位繪圖板等多種外設，擴展遠端操作邊界。 場景化的多元操控模式： 提供五種遠端控制模式，以適應不同需求：

兼容 模式： 優先保障連接穩定性。 普通辦公模式： 滿足絕大多數日常辦公需求。 高效能模式： 充分調用裝置性能，提升畫質與流暢度，適合專業設計。 遊戲模式： 完美支援主流遊戲及手柄操作，提供3D視角，為遠端遊戲打造。 低消耗模式： 智慧降低資源佔用，確保在網路或裝置性能不佳時依然流暢。



四、DeskIn的安全性保障

安全是DeskIn的基石，其構建了多層次的安全防護體系：

靈活的存取控制： 支援定時更換臨時密碼和設定固定安全密碼，靈活控制存取權限。 個人版也可設定裝置與帳號的黑白名單，精確管控連線來源。 還支援登入帳號雙重驗證，為帳號安全再助力。

全方位的安全體系： 資料安全： 全程端到端加密，確保傳輸資料不被竊取或篡改。 操作安全： 每次連接均需被控端授權，有效防止未經授權的存取。 管理安全： 被控端可精細控制主控端對聲音、資料夾、鍵鼠、攝影機等資源的存取權限。 隱私安全： 連線前一鍵開啟隱私屏防止操作畫面被偷窺，遠端控制結束自動鎖屏保障電腦資料安全。

國際認證與加密標準： 採用銀行等級的AES-256加密技術，並已通過ISO 27001資訊安全管理體系與ISO 9001品質管理體系認證，符合國際安全標準。

企業版提供更高級網路安全策略，與產品現有安全體系深度融合，共同抵禦網路威脅。

五、DeskIn方案選擇指南

DeskIn提供個人方案和企業方案，個人方案分為4個版本：免費版、標準版、遊戲版和性能版。

個人用戶： 日常生活化使用，遠端控制裝置進行簡單存取，電腦或手機投影，免費版就足矣。

多裝置用戶： 需管理3台以上裝置，獲得更優的畫質與速度，推薦標準版。

遊戲玩家： 追求高清、低延遲遊戲體驗，並需要外接遊戲手柄，用舊裝置玩PC遊戲，遊戲版是最佳選擇。

小型團隊： 內部協作可選標準版；若需流暢運行設計、影片剪輯等專業軟體，性能版更能滿足需求。

內部協作可選標準版；若需流暢運行設計、影片剪輯等專業軟體，性能版更能滿足需求。 中大型企業： 應選擇DeskIn企業版，獲得專屬商用授權、增強的安全管控及客製化服務，確保企業資料與網路安全。

如果您需要兼顧日常生活，工作，遊戲和幫助家人解決問題，DeskIn遊戲版將是性價比最高的一站式解決方案，覆蓋生活、辦公、遊戲與協助全場景。

【限時特惠】： 即日起至3月31日，輸入優惠碼【NEWDESKIN】訂閱個人年度方案均可享20%折扣，立即查看DeskIn官網，暢享極致的生活、娛樂與辦公體驗。

六、如何使用DeskIn輕鬆連接兩台電腦？

只需簡單兩步，即可建立安全連接：

下載與登入： 在需要連接的兩台電腦上，前往DeskIn官網下載並安裝用戶端。使用同一個DeskIn帳戶登入。 選擇與連接： 在一台電腦的裝置列表中，找到另一台已登入的裝置名稱，點擊連接，輸入預設的安全密碼或臨時密碼，即可快速建立遠端連線與工作階段。

結語

Zuler Technology PTE. LTD.公司團隊擁有超過十年的軟體開發經驗，深刻洞察遠端連接技術的核心痛點。DeskIn憑藉其專有的ZeroSync®引擎，融合頂尖的雲端渲染和即時通訊技術，重新定義遠端連接體驗。在AI不斷重塑人機互動的未來，DeskIn將持續探索智能連接與場景融合的更多可能——讓遠端連接不再只是功能，而是一種全新的數位生活方式。我們的使命，是讓每一台裝置都觸手可及，讓每一個人在AI賦能的世界中，自由穿梭於不同場景，真正實現「無界生活，無限可能」。

查看更多詳情請訪問：https://deskin.io/zh/

媒體聯絡窗口：

Benjamin Lee

全球市場經理

Zuler Technology Pte. Ltd.

[email protected]

