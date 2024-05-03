DFS迪斐世2024【傳世佳釀】活動揭幕 將超凡釀製工藝呈獻於世界舞台

迪斐世集團採購部總裁Christophe Marque表示：「迪斐世為獨具慧眼的收藏家和愛好者精心搜羅來自世界各地的頂尖佳釀，我們很高興能夠首次將【傳世佳釀】活動首度帶出亞洲，同時展示由我們充滿熱情的葡萄酒與烈酒專家團隊精挑細選、前所未見的豐富典藏，彰顯了迪斐世對傳統、歷史、工藝及創新的無比尊崇。」

從洛杉磯到澳門 共同細味與探索

【傳世佳釀】首次於美國加州洛杉磯舉行的盛大晚會活動已於4月27日圓滿落幕。自5月1日起，迪斐世將在位於洛杉磯國際機場Tom Bradley國際客運大樓、三藩市國際機場及甘迺迪國際機場店舖內陸續舉辦專題展覽，讓品味超凡的旅客有機會欣賞我們精心搜羅的新晉佳釀及經典珍藏。

在亞洲方面，由即日起至 6 月底，【傳世佳釀】將連續第三年在DFS旗下澳門T 廣場新濠天地店為公眾帶來超凡品鑑會。此外，迪斐世將於5月24至25日為傳媒及VIP獨家舉辦佳釀品鑑盛宴、一系列的品鑑大師班，以及盛大的晚會活動。

兩地的晚會活動涵蓋一系列由專家主持的VIP大師班，澳門大師班將會展示敖雲、Bladnoch、Glenmorangie和The Macallan的專家主持；而洛杉磯大師班則邀得Glenmorangie、The Macallan、Tomatin 、Royal Salute 、Sazerac和Shafer的專家面授釀酒知識。參加者不僅可細味這些傳奇品牌背後的經典傳承，更可探索他們一直以來如何保持歷久不衰。

具豐富收藏價值的珍罕佳釀 提升鑑賞體驗

迪斐世特別精選數款獨一無二的絕世威士忌珍藏，包括Glenmorangie的「Pommard Cask Finish 25年單一麥芽蘇格蘭威士忌」、The Macallan的「The Golden Age of Travel: The Motor Car」、Tomatin的「50年高地蘇格蘭單一麥芽威士忌」、Royal Salute的「皇家禮炮時代系列 II」，以及Shafer的「謝弗山莊精選赤霞珠系列」。

為了進一步提升威士忌體驗，迪斐世更隆重宣佈全面擴充其單桶威士忌項目的收藏名單，【傳世佳釀】將展示多款來自蘇格蘭、日本、澳洲和美國釀酒廠的精品單桶威士忌，打造頂尖的威士忌鑑賞體驗。

體驗式奢華領域的領袖

憑藉與澳門新濠天地和連通公司（美國運通在中國營運的合資企業）的合作夥伴關係，迪斐世持續鞏固其在澳門奢侈品市場的領導地位。

新濠博亞娛樂零售業務副總裁Linda Switzer表示：「新濠天地是獨一無二的綜合娛樂休閒度假村，提供富有時尚刺激元素的一系列創新體驗，結合刺激豐富的精彩娛樂、包羅萬象的頂級酒店、雲集環球美饌的高尚食府、多個名設計師零售品牌、以及國際知名的藝術和標誌性的建築。我們很高興能夠與迪斐世延續合作，令【傳世佳釀】這享負盛名的年度活動成為澳門的一大亮點。」

作為本次活動的支付夥伴，美國運通中國境內合資公司連通公司首席執行官朱亞明表示：「我們一直致力於攜手包括迪斐世在內的合作夥伴們共同盡力滿足國內美國運通卡會員對多元和特色權益及服務日益增長的需求。本次合作也進一步展現我們在高端領域的核心能力和獨特價值，為高凈值人群打造難忘的專屬體驗。」

【傳世佳釀】綻享奢醇品味

踏上【傳世佳釀】的探索、享受及歡慶之旅。迪斐世誠邀大眾蒞臨DFS旗下澳門T 廣場新濠天地 店 的珍藏展區，或洛杉磯國際機場Tom Bradley國際客運大樓專門店舖內的專題展覽開啟探索之旅。如欲了解更多有關【傳世佳釀】的詳情，請瀏覽：https://www.dfs.com/tc/macau/masters-of-wines-and-spirits

* 【傳世佳釀】精選產品

品牌 產品 詳情 Glenmorangie Glenmorangie Pommard Cask Finish 25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 限量版，全球限量 1,000 瓶， DFS 迪斐世限量 24 瓶

這款 25 年旅遊零售專屬限定版本，將強勁的 Pommard 紅酒桶與美妙的 Glenmorangie 單一麥芽威士忌融為一體。 Pommard 以其濃郁紅酒而聞名，其命名靈感源自羅馬豐收女神 Pomona 。她保護及孕育果樹，就像釀酒大師 Bill Lumsden 博士精选及主理他的威士忌一樣。 The Macallan The Golden Age of Travel: The Motor Car 全球限量 50 瓶，其中 1 瓶將列席於【傳世佳釀】

20 世紀 30 年代，汽車業蓬勃發展，汽車成為一種藝術形式，更是車主們賞析優雅和創新的方式。這款威士忌於 1937 年蒸餾而成，重現此大膽創新的時代，並透過拋光古董木材複雜而驚艷的香氣，創造獨一無二的藝術，就像是 1930 年代豪華汽車的漆面。 Tomatin Tomatin 50年高地蘇格蘭單一麥芽威士忌 年度限量發行：全球限量 125 瓶，其中 1 套將列席於【傳世佳釀】

經過湯馬丁釀酒廠 50 年的熟成，酒桶編號為 30040 的首瓶 oloroso 雪莉酒大桶終於以最天然的形式裝瓶。僅 125 瓶限量出品，以慶祝釀酒廠成立 125 週年。 Royal Salute 皇家禮炮時代系列 II 全球限量 25 套，其中 1 套將列席於【傳世佳釀】

Age Collection II 專為女王伊麗莎白二世的藍寶石禧年而製作，慶祝她成為達至這里程碑的英國君主，同時成為在位時間最長的在世君主。 該系列從伊麗莎白成為女王時的 25 歲年齡開始，並以成為令人驚嘆的 55 年威士忌時結束陳釀。 Shafer 謝弗山莊精選赤霞珠系列 專門為 DFS 迪斐世打造的特別系列

Shafer Hillside Select 是一款地道的葡萄酒，來自鹿躍區山坡葡萄園的精選區塊。葡萄園和酒窖的精心工作釀造出了強勁而優雅的赤霞珠葡萄酒。該系列葡萄酒被 Robert Parker 譽為「世界上最出眾的赤霞珠之一」，其三個年份的葡萄酒為您提供了難得的享受。

更多詳情，請聯絡：

FleishmanHillard Hong Kong | Bryan Leung | +852 6156 9672 | [email protected]

FleishmanHillard Hong Kong | Clement Yiu | +852 5406 8947 | [email protected]

DFS迪斐世：探尋獨家奢華世界

DFS迪斐世集團是世界領先的奢侈品旅遊零售商。1960年，迪斐世集團成立於香港，此後一直為全球奢華旅遊零售的先鋒，為客戶提供來自超過750個世界著名品牌的非凡精品。迪斐世零售網絡由分佈在全球12個主要機場的44 家免稅店、21間位於四大洲市中心的一站式精品商店、附屬零售店和位於度假勝地的商店組成。作為一家私營公司，迪斐世集團大部分股權由奢侈品集團Moët Hennessy Louis Vuitton（LVMH）擁有，另外一位重要股東為迪斐世的共同創始人Robert Miller先生。迪斐世集團員工超過6,000人，他們專注於為顧客創造非同凡響的購物體驗。迪斐世總部設於香港，在澳洲、中國內地、法國、印尼、意大利、日本、澳門、紐西蘭、新加坡、阿聯酋、美國及越南均設有辦公室。

詳情請登入迪斐世官網查詢：www.dfs.com。

DFS旗下T廣場簡介

DFS旗下T廣場前身為DFS環球免稅店，是迪斐世最先實踐旅遊零售概念的革新性延展。第一間市中心店在1968年始設於香港，之後不久在夏威夷設立了另一家店，如今迪斐世於全球擁有21間市區店。目前，DFS旗下T廣場門店遍佈美國、亞洲、歐洲、大洋洲和南太平洋地區。T代表著旅行、旅客的概念，品牌將更完善地迎合顧客的期待：全球的奢侈品牌匯聚地、獨特的購物環境、個性化的服務與貼身的購物體驗。DFS旗下T廣場使旅客於旅程中隨時隨地展現個人風格。

關於美國運通

美國運通是全球金融服務公司，為客戶提供可提高生活品質及促使業務成功的產品、遠見和經驗。更多詳情，請瀏覽americanexpress.com ，或透過facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress, and youtube.com/americanexpress與我們聯繫。

關於新濠天地

新濠天地是一所澳門高級的綜合娛樂休閒度假勝地。位於澳門路氹城，該旗艦項目設有精彩刺激的娛樂設施丶舒適而多樣化的住宿選擇丶具有澳門本地和國際特色的餐飲設施及集合了著名品牌的購物商場。新濠天地吸引了多個蜚聲國際的著名品牌進駐，志在打造獨一無二的娛樂體驗，迎接亞洲乃至全球八方賓客的到訪。新濠天地設有超過30間餐廳及酒吧及一系列世界名店品牌。全球最大型之水上滙演「水舞間」於度身訂造的水舞間劇院隆重呈獻，為新濠天地最觸目的娛樂巨獻。

新濠天地提供多元化的住宿選擇，包括提供約290間客房的「頤居」酒店、提供約300間客房的「迎尚」酒店和提供約800間客房的澳門君悅酒店。此外，由已故傳奇建築大師札哈•哈蒂女爵士擔綱建築設計的全新酒店「摩珀斯」已於2018年開幕，提供約770間客房丶套房及空中別墅。

有關更多資訊，敬請瀏覽 www.cityofdreamsmacau.com/tc (傳媒中心)。

SOURCE DFS