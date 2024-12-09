Digital Realty 最新研究發現亞太區人工智能應用加速 策略數據管理仍是關鍵

香港的資訊科技領導者認同戰略數據管理在充分發揮人工智能價值中的重要角色。調查顯示，81%的公司正在積極執行針對其現有或計劃中的資訊科技位置的正式數據策略，而83%的公司則採用分佈式數據方法來應對數據重力挑戰。

在香港，43%的公司將數據位置策略納入其人工智能計劃中，使其能夠在關鍵地點部署高密度的存儲和處理能力，以最大化人工智能的性能。此外，60%的香港資訊科技領導者計劃在未來兩年內在一至五個地點擴展其基礎設施。這一擴展將有助於遵守數據主權法規，並讓他們能夠擴展對未來數位基礎設施計劃至關重要的人工智能工作負載。

隨著企業將數據驅動的倡議置於優先地位，進一步投資數位基礎設施對於充分發揮人工智能的潛力至關重要。然而，基礎設施的障礙仍然妨礙了該區域人工智能投資的成功。55%的香港公司缺乏克服與人工智能相關的處理和接近挑戰的資訊科技基礎設施。

基礎設施面臨的主要挑戰包括：

缺乏足夠的數據存儲來容納人工智能所需的大量數據集（86%）

處理人工智能的運算能力不足（70%）

為了實現數據和人工智能的成功，香港的資訊科技領導者均認爲數據中心供應商在單一數據中心平台上促進用戶、網絡、雲端和資訊科技供應商之間的安全數據交換是非常重要。他們主要的要求包括：

在單一數據中心平台上實現用戶、網絡、雲端和資訊科技供應商之間的安全數據交換(49%)

以無縫、安全的全球數據中心基礎架構進行營運部署 (42%)

支援在規模或連接方面符合業務需求的客製化基礎架構部署 (41%)

除了基礎設施，可持續發展也是香港的重中之重，62%的受訪公司表示，可持續發展是影響AI策略最重要的因素。

隨著香港企業不斷發展其人工智能策略，強大的數碼基礎設施變得愈加關鍵。在這方面進行重大投資是必需的，這將使香港企業能夠克服挑戰，實現其人工智能的抱負。

Digital Realty董事總經理兼亞太區負責人Serene Nah表示：「在亞太區，利用人工智能的競賽正在加速。企業逐漸意識到，人工智能不僅僅是一個流行詞，而是推動創新和增長的戰略必要性。成功的關鍵在於一個以數據為中心的基礎設施，該基礎設施能夠無縫整合來自各種來源的數據，提供高性能計算，並確保穩健的連接性。通過優先考慮可持續性並利用尖端技術，組織能夠釋放人工智能的全部潛力，同時最小化對環境的影響。」

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Digital Realty 透過提供全方位數據中心、主機託管和互聯解決方案，使企業和數據得以結合。公司的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 為客戶提供安全的數據匯集處，並提供經驗證的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解決方案，推動以創新高效的方法應對數據引力挑戰。Digital Realty 的全球數據中心遍佈六大洲逾 25 個國家、50 多個主要城市及 300 多個設施，協助客戶進入其重視的互聯社群。有關 Digital Realty 的資訊，請瀏覽 https://www.digitalrealty.asia/ 或在 LinkedIn 和 X 上追蹤我們。

關於《全球資料洞察調查》

線上調查於2023年10月30日至12月4日進行，共設34個問題，目標受訪者來自美洲、亞太和歐洲21個國家/地區，既有年收入低於1億美元的中小型企業（SMB），也有年收入超過10億美元的跨國公司。

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