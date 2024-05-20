Digital Realty 擴建 日本 NRT 園區 開建第三座數據中心 | 支援日本 AI 發展和數碼轉型

NRT14 將於 2025 年底落成，屆時 NRT 園區總容量將增至 104 兆瓦，以滿足日本對 下一代基礎設施 和 數據社區無縫連接 逐漸增加的需求

香港2024年5月20日 /美通社/ -- 作為全球最大的雲端和運營商中立數據中心、主機託管和互聯解決方案供應商 Digital Realty（NYSE：DLR，以下簡稱 "Digital Realty" ），於今日宣佈，其位於日本千葉縣印西市 NRT 園區的第三座數據中心已開始動工。

NRT14 是 Digital Realty 的開放、中立全球數據中心平臺 PlatformDIGITAL® 的重點補充，預計於 2025 年 12 月正式啟用，將會顯著增加日本最高階 AI 就緒基礎設施的可用量。這是繼最近在同一園區宣佈推出 NRT12 之後，Digital Realty 再次加注日本為客戶提供頂級的數據中心解決方案。

MC Digital Realty NRT 園區最先進的 NRT14 數據中心效果圖，預定於 2025 年 12 月完工

在數碼轉型的趨勢下，AI 和大數據等的創新技術應用在日本需求日增。企業面臨著既要快速、大規模地部署 AI，又要保障數據安全和維護私隱的挑戰。而因為這些 AI 服務正在商業區中部署和使用，故此推動了東京都市地區對 AI 就緒數據中心基礎設施的需求，

NRT14 可透過配置支援私有化 AI 部署，針對滿足這一日益增長的需求。預計將會為園區新增 31 兆瓦 (MW) 的 IT 容量，使總容量增至 104 兆瓦。NRT14 由 Digital Realty 與 Mitsubishi Corporation 各持 50% 股份的日本合資企業 MC Digital Realty 開發，將提供標準化和訂製配置，以滿足複雜 AI 工作負載的高密度電力需求（每機架高達 70 千瓦 [kW]）、以及冷卻基礎設施和互連的需求。

考慮到 AI 應用的強大電力需求，NRT14 旨在 100% 全面使用可再生能源，同時採用符合空氣輔助液體冷卻 (AALC) 標準的創新設計，以幫助客戶 IT 基礎設施實現去碳化和減少對環境的影響。

NRT14 將成為 PlatformDIGITAL® 的一部分，為客戶提供 1,100 多項雲端運算和 IT 服務、1,200 多項網絡服務，遍及六大洲 25 個國家、50 多個城市的 300 多個數據中心，實現即時數據洞察，為業務創新和發展提供動力。NRT14 亦將啟用 Digital Realty 的協調和互連平台 ServiceFabric™，讓客戶能夠從同一位置集中管理複雜的工作流程，並調節其混合型的 IT 基礎設施和 AI 工作負載。

NRT14 將透過 Campus Connect 與 NRT 園區內的其他數據中心互相連接，例如 2024 年 3 月新啟用的 NRT12。Digital Realty 提供的高速園區互連服務可令客戶無縫存取園區內的所有設施，從而增加其佔地面積並接駁其他工作負載。園區內數據中心所採用的模組化設計，亦令伺服器環境得以靈活擴充，隨時適應 AI 部署的複雜需求。

「NRT 園區新增的 NRT14 將進一步提升我們提供穩健且靈活的 AI 就緒數據中心環境的能力，支援客戶數碼轉型和創新的目標。此次建設顯示了我們對 NRT 園區持續發展的承諾，確保我們能夠滿足日本客戶和整個產業不斷發展的需求。」MC Digital Realty 代表董事兼行政總裁 Kosei Hatakeyama 表示。

Digital Realty 董事總經理兼亞太區負責人 Serene Nah 表示：「日本對 AI 部署的需求正在快速增長，因此有需要在東京大都會區建立可擴展、靈活且高度互連的 AI 就緒數據中心。我們深信 NRT14 的下一代數據中心基礎設施和 Digital Realty 的互連全球開放數據中心平台，能夠為客戶提供未來幾年推動創新所需的基本支柱。」

關於 Digital Realty

Digital Realty 透過提供全方位的數據中心、主機託管和互聯解決方案，使企業和數據得以結合。該公司的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 為客戶提供了安全的數據匯集處，並提供經過驗證的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解決方案方法，以推動創新和高效應對數據引力挑戰。Digital Realty 透過遍及六大洲超過 25 個國家、50 多個大城市及 300 多個設施的全球數據中心，讓其客戶可以進入他們重視的互聯數據社群。欲了解更多有關 Digital Realty 的資訊，請瀏覽 digitalrealty.com 或者在 LinkedIn 和 X 上關注我們。

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