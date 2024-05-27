Digital Realty 推出先進高密度部署方案，採用芯片液冷散熱技術

方案在全球 170 個 Digital Realty 數據中心適用

香港2024年5月27日 /美通社/ -- 世界領先的雲端運算和運營商中立數據中心、主機託管和互聯解決方案供應商 Digital Realty（NYSE：DLR，以下簡稱 "Digital Realty" ），於今日宣布推出突破性芯片液冷散熱技術，展開高密度部署方案的下一章。這項創新發展讓 Digital Realty 在應對管理高密度工作負載（尤其是 AI 及數據密集型應用範疇）所帶來的挑戰方面取得重大突破。

Digital Realty 的新方案建立在公司的標準化高密度主機托管服務的基礎上，引入直接液體冷卻技術 (DLC) ，將冷卻液直接引入客戶的基礎設施，從而更加靈活和有效地滿足 AI 等新興行業的需求。此方案讓企業能夠在鄰近雲端、網絡和 AI 服務供應商的共享環境中部署高密度配置，以及同時滿足個別設定的不同需求，為客戶提供更多靈活彈性。此外，Digital Realty 最近所發布的 Private AI Exchange (AIPx) 也提供了全新的數據交換選項，以支援相關採用 DLC 的解決方案。

Digital Realty 先進高密度部署方案的主要特色包括能夠利用各種機械解決方案，如後門熱交換器 (RDHx) 和 DLC，從而有效地管理每個機架 (由 30 至 150 千瓦 (kW) 甚至更高) 的功率密度需求。RDHx 與 DLC 的結合令可支援的功率密度提高了一倍，幫助企業應對現代 IT 基礎架構大幅增長的需求，並促進企業透過私有，雲端和混合解決方案採納 AI。

Digital Realty 的部署方案設計靈活，合宜。方案現適用於 Digital Realty 全球一半以上的數據中心，並計劃擴大支援範圍至更多地點和利用現有基礎設施滿足新興的 AI 需求。

Digital Realty 技術總監 Chris Sharp 表示：「我們很榮幸能與我們的客戶攜手合作發展他們的基礎設施以支援嶄新芯片液冷散熱技術，幫助客戶高效落實和擴展部署，突破數碼時代的極限。憑藉尖端芯片液冷散熱技術，我們不僅為高密度部署方案樹立了新的標準規格，我們也在徹底改變數碼基礎設施的局面。」

Lenovo ISG, HPC 與 AI 副總裁兼總經理 Scott Tease 表示：「AI 正徹底改變各行各業。透過與 Digital Realty 般的優秀夥伴合作，我們可以幫助任何規模的企業踏上 AI 旅程。Lenovo 與 Digital Realty 的合作是混合式 AI 願景的重要基石，幫助企業充分利用新興技術的潛力，更快實現創新。

IDC 研究總監 Sean Graham 表示：「陸續有更多企業投資在生成式 AI 及高性能運算上，並為此需要私有和高密度的環境。Digital Realty 的 高密度主機托管服務足以滿足市場對高密度機架蓬勃發展的需求，為企業提供合適的解決方案，大大加快實現價值，避免了構建或改造新容量項目所需的漫長時間和昂貴資本。方案符合了 IDC 針對生成式 AI 市場提出的主機托管供應商建議和推薦。」

此高密度部署方案的流程精簡高效，借鑒 Digital Realty 為客戶設計和提供定制主機托管解決方案的豐富經驗，加快實現價值。

關於 Digital Realty

Digital Realty 透過提供全方位的數據中心、主機託管和互聯解決方案，使企業和數據得以結合。該公司的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 為客戶提供了安全的數據匯集處，並提供經過驗證的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解決方案方法，以推動創新和高效應對數據引力挑戰。Digital Realty 透過遍及六大洲超過 25 個國家、50 多個大城市及 300 多個設施的全球數據中心，讓其客戶可以進入他們重視的互聯數據社群。欲了解更多有關 Digital Realty 的資訊，請瀏覽 digitalrealty.com 或者在 LinkedIn 和 X 上關注我們。

詳情請聯絡：

傳媒聯絡

Sin Huay Ho

Digital Realty

+65 8125 8380

[email protected]

投資者關係

Jordan Sadler / Jim Huseby

Digital Realty

+1 737 281 0101

[email protected]

免責聲明 本新聞稿包含前瞻性聲明，相關聲明基於當前的預期、預測及假設，涉及風險及不確定性，可能導致實際結果和效果有所不同，其中包括與 Digital Realty 公司的發展前景、策略及客戶對其產品和服務需求有關的聲明。有關 Digital Realty 公司風險和不確定因素的列表及描述，請參閱Digital Realty 公司向美國證券交易委員會提交的報告及其他文件。Digital Realty 公司無意亦沒有義務因新資訊、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性聲明。

SOURCE Digital Realty