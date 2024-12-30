Digital Realty 為 Turing 的 Gaggle Cluster 提供了頂尖的數據中心基礎設施，幫助其透過 AI 加速全面自動駕駛的發展

一個穩健靈活並可支援 AI 自動駕駛大型 GPU 叢集的平台，輔助 Turing 產品開發上市速度提高 75%

新加坡2024年12月30日 /美通社/ -- 世界領先的雲端運算和運營商中立數據中心、主機託管和互聯解決方案供應商 Digital Realty (NYSE: DLR) 今天宣布，日本人工智能 (AI) 公司 Turing, Inc. 已在 Digital Realty 位於日本東京的 NRT10 數據中心部署最先進的運算平台，以支持全自動駕駛技術的發展。

Turing 是全面自動駕駛技術開發方面的先驅，正致力研發一套點到點的自動駕駛系統。該系統藉助 AI 技術，通過車輛攝像頭收集的數據，來實現對車輛轉向、加速和煞車等所有駕駛功能的操控。Turing 為了推動自動駕駛技術的發展，開發了「Heron」（一個能夠利用文字及視覺數據進行複雜決策的多模態生成式 AI）和「Terra」（一個能理解複雜現實情境並生成逼真駕駛場景視頻的生成式實景模型）。Turing 目前正集中精力研發旗艦項目「Tokyo30」，計劃在 2025 年底前，在東京市區實現至少 30 分鐘的 Level 5 全自動駕駛。

為了實現這個計劃，Turing 開發了名為 Gaggle Cluster 的強大運算平台，該平台配備了96塊NVIDIA H100 GPU。NRT10 是一個經認證可支援 NVIDIA DGX 並配備高密度電源供應的數據中心，是一個能最大化 GPU 效能及效率的理想環境。

NRT10 由 Digital Realty 與日本三菱商事株式會社（Mitsubishi Corporation）的合資企業 MC Digital Realty 運營，是 Digital Realty 全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 的重要組成部分。該設施為 Turing 提供多項主要優勢，包括：

加速 開發上市效率 ： 與 內部部署建置相比， Turing 的 AI 開發時間表從一年大幅縮短到僅三個月。

開發上市效率 Turing 的 AI 開發時間表從一年大幅縮短到僅三個月。 可立 即部署的高密度託管解決方案： NRT10 的模組化設計有助實現快速配置和部署。此外，NRT10 的高密度託管服務讓 Turing 能夠將其基礎架構從 20 個機架優化為僅 8 個機架，這不僅提升了效率，也保障了可擴展性。

NRT10 的模組化設計有助實現快速配置和部署。此外，NRT10 的高密度託管服務讓 Turing 能夠將其基礎架構從 20 個機架優化為僅 8 個機架，這不僅提升了效率，也保障了可擴展性。 最大化 GPU 效能： NRT10 的先進冷卻技術和電源供應系統能確保最佳的 GPU 效能及效率。

NRT10 的先進冷卻技術和電源供應系統能確保最佳的 GPU 效能及效率。 彈性擴充：NRT10 的園區式配置可根據 Turing 需求的增長進行輕鬆靈活的擴展。

Turing 技術總監 Yu Yamaguchi 表示：「隨著全球競相開發全面自動駕駛系統的步伐加快，迅速確保運算資源變得至關重要。Digital Realty 高效能且靈活的數據中心令我們能夠在短時間內迅速部署一個強大的 GPU 叢集，發揮最大效能，進一步加速我們在全面自動駕駛方面的 AI 開發進程。」

Digital Realty 董事總經理兼亞太區主管 Serene Nah 表示：「Digital Realty 很高興能夠走在這個崛起的前端，運用我們豐富的人工智能經驗及專業知識，支持 Turing 的突破性 AI 創新。我們提供的高效能且靈活的數據中心環境，讓 Turing 能夠快速部署和擴充其關鍵的 AI 運算。這項合作不僅加速了 Turing 全面自動化技術的研發進程，還為 AI 解決方案的效能和效率樹立了新的標杆。我們致力於協助 Turing 和其他創新公司實現他們的目標，透過我們的高階 AI 基礎架構和前瞻性的數據中心解決方案，共同塑造未來世界的運作方式。」

關於 Digital Realty

Digital Realty 透過提供全方位數據中心、主機託管和互聯解決方案，使企業和數據得以結合。公司的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL® 為客戶提供安全的數據匯集處，並提供經驗證的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) 解決方案，推動以創新高效的方法應對數據引力挑戰。Digital Realty 的全球數據中心遍佈六大洲逾 25 個國家、50 多個主要城市及 300 多個設施，協助客戶進入其重視的互聯社群。有關 Digital Realty 的資訊，請瀏覽 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 X 上追蹤我們。

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