《Disney Music Parade -Encore-》於亞洲地區登陸任天堂Switch™

《Disney Music Parade -Encore-》將日本備受歡迎的熱門遊戲重新帶回大眾視野，此次以全新任天堂Switch™版本呈現。這是一款引人入勝的節奏動作遊戲，收錄了60首深受喜愛的迪士尼歌曲。玩家將搭乘裝點著耀眼視覺元素與絢麗藝術風格的神奇「音樂花車」，穿梭於每首歌曲獨有的璀璨舞臺。

凡預購遊戲實體版的玩家，均可獲贈特別禮品：一款限量版的獨家貼紙。

主要特色

迪士尼動畫電影音樂盛宴！

隨著音符的出現，您只需隨著小蒸汽花車的節奏輕觸螢幕，即可重溫迪士尼經典歌曲與動畫電影中的經典場景。

收集描繪迪士尼角色的炫目「音樂花車」！

探索150個特有的「音樂花車」，這些旅程以迪士尼動畫角色為特色，採用絢麗奪目的藝術風格，靈感源自令人難忘的故事情節和音樂主題。

收藏你最愛的迪士尼動畫電影場景！

珍藏你最愛的迪士尼動畫電影中的經典場景！透過遊戲，解鎖每部迪士尼電影中多達30種不同的回憶水晶。

歡樂同玩！

您既可以享受單人模式，也能在同一臺遊戲機上與最多四位玩家共同體驗遊戲，非常適合家人和朋友一起創造美妙的音樂回憶！

全民同樂！

玩家可以各自選擇適合自己的難度等級，無論技藝高低，人人都能輕鬆上手。而「搖搖」（動感遊玩）模式更是讓玩家只需隨著節奏揮動Joy-Con手把，即可暢享遊戲，無論是節奏遊戲的老手還是新手，都能樂在其中！

語言：繁體中文、簡體中文、韓語、英語。

© Disney

由Imagineer出版

*本文列出的所有公司和產品/服務名稱均為其各自所屬公司的商標或註冊商標。

Imagineer Co., Ltd.

Imagineer Co., Ltd.於1986年在日本成立，專注於內容創作與數位服務領域。我們將想像變為現實，提供始終滿足並超越客戶期望的高品質體驗。

媒體工具包

https://link.directcloud.jp/GdCzAaCiRH

SOURCE Imagineer