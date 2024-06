Doo Financial 成功舉行香港交易所 ETF 上市敲鐘儀式

香港2024年6月25日 /美通社/ -- Doo Financial HK Limited(以下簡稱,Doo Financial )於 6 月 19 日榮幸舉行了香港交易所(HKEX)的 ETF 上市儀式,標誌着其發展歷程中的重要里程碑。 這不僅象徵着 Doo Financial 的重大成就,也爲我們在香港市場的未來增長和擴張奠定了基礎。

本次上市儀式,由香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)投資產品部高級總監,Mr. Trevor Lee 李子麒及 Doo Group 創辦人及 CEO 致辭揭開序幕。