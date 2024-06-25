Doo Financial 成功舉行香港交易所 ETF 上市敲鐘儀式

25 6月, 2024, 18:10 CST
香港2024年6月25日 /美通社/ -- Doo Financial HK Limited（以下簡稱，Doo Financial ）於 6 月 19 日榮幸舉行了香港交易所（HKEX）的 ETF 上市儀式，標誌着其發展歷程中的重要里程碑。 這不僅象徵着 Doo Financial 的重大成就，也爲我們在香港市場的未來增長和擴張奠定了基礎。
本次上市儀式，由香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）投資產品部高級總監，Mr. Trevor Lee 李子麒及 Doo Group 創辦人及 CEO 致辭揭開序幕。
Doo Group CEO 強調，香港作爲全球金融中心，在政府的大力支持下，擁有完善的機構監管體系，這不僅增強投資者的信心，也使其成爲 ETF 發展的理想之地，併爲廣大投資者提供更廣泛和多樣的選擇。
Doo Financial 依託所屬集團 Doo Group 多元生態與雄厚資源的支持，成功舉行旗下 ETF 上市儀式，標誌着 Doo Financial 開啓了 ETF 市場發展新篇章，爲客戶在香港本土和國際市場，提供了不同的投資機會。同時，Doo Financial 一直受到國際權威金融機構嚴格監管，致力於爲投資者提供穩定、安全、優質的投資體驗，秉持透明、誠信、專業的原則，以滿足客戶多樣化的需求。
SOURCE Doo Group
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