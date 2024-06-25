Doo Financial 成功舉行香港交易所 ETF 上市敲鐘儀式

新聞提供者

Doo Group

25 6月, 2024, 18:10 CST

香港2024年6月25日 /美通社/ -- Doo Financial HK Limited（以下簡稱，Doo Financial ）於 6 月 19 日榮幸舉行了香港交易所（HKEX）的 ETF 上市儀式，標誌着其發展歷程中的重要里程碑。 這不僅象徵着 Doo Financial 的重大成就，也爲我們在香港市場的未來增長和擴張奠定了基礎。

本次上市儀式，由香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）投資產品部高級總監，Mr. Trevor Lee 李子麒及 Doo Group 創辦人及 CEO 致辭揭開序幕。

Doo Group CEO 強調，香港作爲全球金融中心，在政府的大力支持下，擁有完善的機構監管體系，這不僅增強投資者的信心，也使其成爲 ETF 發展的理想之地，併爲廣大投資者提供更廣泛和多樣的選擇。

Doo Financial 依託所屬集團 Doo Group 多元生態與雄厚資源的支持，成功舉行旗下 ETF 上市儀式，標誌着 Doo Financial 開啓了 ETF 市場發展新篇章，爲客戶在香港本土和國際市場，提供了不同的投資機會。同時，Doo Financial 一直受到國際權威金融機構嚴格監管，致力於爲投資者提供穩定、安全、優質的投資體驗，秉持透明、誠信、專業的原則，以滿足客戶多樣化的需求。

郵箱: [email protected]

SOURCE Doo Group

來自同一來源

Doo Financial旗下實體公司獲新加坡金融管理局資本市場服務牌照

Doo Financial旗下實體公司獲新加坡金融管理局資本市場服務牌照

Doo Financial 作為Doo Group旗下的品牌之一，其旗下實體公司 Doo Capital Market SG Pte. Ltd. 獲新加坡金融管理局頒發資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101428），為客戶提供受《2001年證券和期貨法》...
Doo Financial HK Limited成功獲髮香港證監會第1類證券交易牌照

Doo Financial HK Limited成功獲髮香港證監會第1類證券交易牌照

Doo Group子公司Doo Financial HK Limited（中央編號：BSM562）成功獲髮香港證券及期貨事務監察委員會（HK SFC，以下簡稱「香港證監會」）頒發的第1類（證券交易）牌照。...

探索

Image1

銀行與金融服務