玩具"反"斗城夏季嘉年華，獨家推出迪士尼Doorables

玩具"反"斗城亞洲精心挑選充滿樂趣的玩具，為數百萬孩子和保有童心的大朋友們帶來快樂。從2024年8月16日起，我們開心地將擁有超大水汪汪眼睛的閃亮迪士尼Doorables帶到台灣！

這次推出包括迪士尼Doorables Mini Peek系列、及令人心動不已的史迪奇系列！邀請收藏家們進入每一個獨特的迪士尼冒險世界。全球銷售過百萬個的Doorables 公仔，勢必將吸引許多亞洲的收藏家。

想像拆開閃亮的迪士尼Doorables Mini Peek包裝，驚喜發現2-3個可愛的迪士尼角色，如《幻想曲》中的魔法師米奇，或來自《元素方城市》的新面孔Ember和Wade。這種雙重驚喜的元素讓粉絲們欣喜若狂，在網路媒體上引發了一陣熱潮，使玩具"反"斗城成為迪士尼愛好者的首選。

獨家發現玩具 " 反 " 斗城驚喜店

深入探尋位於台北新生店的玩具"反"斗城獨家驚喜店。從最愛的迪士尼公主到皮克斯，超過100個迪士尼Doorables角色隱藏在五種不同顏色的盲包中。店內還有獨家優惠活動，購買20包即附贈一個時尚的玻璃罐來收納裝飾，增加了收藏的樂趣。

在網路與門市散播迪士尼 Doorables 的可愛魅力

粉絲們拍下拆開盲包的驚喜時刻，上傳照片在Facebook指定貼文中並標記 @玩具反斗城迪士尼Doorables ，即有機會獲得獎品！邀請所有人喜愛迪士尼Doorables的粉絲一起參與並發掘驚喜。（指定貼文將於8月中公布）

慶祝玩具 " 反 " 斗城的夏日狂歡

除了迪士尼Doorables的驚喜之外，玩具"反"斗城亞洲還推出了"夏日狂歡"活動，邀請大小朋友們擁抱夏日，跟著運動的季節一起動起來，也為所有顧客帶來快樂和參與感。即日起至8月27日，暑假暢銷商品等著你，有超人氣的遙控碰碰車、台灣限定的寶可夢和迪士尼可愛絨毛商品，還有多款運動玩具超優惠，跟著奧運動起來！即日起至8月27日，星卡會員單筆消費滿$999還送$150 APP禮金券！

今年八月，一起走進玩具"反"斗城門市，探索迪士尼Doorables帶來的奇妙與令人興奮的世界。只有在玩具"反"斗城亞洲，等著你發現店內的獨家驚喜。

關於玩具 " 反 " 斗城亞洲

玩具"反"斗城亞洲的願景是通過玩具和玩樂的力量激發下一代的想像力，並促進他們的成長。公司的使命是成為玩具界最值得信賴的領導者，為兒童和童心未泯的成年人提供優質及富啟發性的玩具及玩樂體驗。

玩具"反"斗城亞洲總部位於香港，目前在亞洲經營約 470 家商店，包括中國內地、日本、馬來西亞、香港、新加坡、台灣、泰國和汶萊，並在菲律賓和澳門授權了 90 多家商店。除了實體店外，公司也於電子商務平台上運營，並在每個市場擁有自己的線上商店(www.toysrus.com.tw）。

玩具"反"斗城和寶寶"反"斗城提供一系列精心挑選的優質本地和國際品牌、創新和獨家的產品、吸引的星級會員計劃以及互動式的店內體驗，點燃孩子的想像力，通過「寓教於樂」啟發學習興趣。

玩具"反"斗城（亞洲）有限公司在法律及財務上獨立於全球其他或以前運營的玩具"反"斗城。

SOURCE Toys"R"Us Asia