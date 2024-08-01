玩具"反"斗城夏季嘉年華，獨家推出迪士尼Doorables系列

玩具"反"斗城亞洲精心挑選充滿樂趣的玩具，為數百萬孩子和保有童心的大朋友們帶來快樂。從2024年8月6日起，我們正式把擁有超大閃亮水汪汪眼睛的迪士尼 Doorables系列帶到香港！

這次於香港推出包括迪士尼Doorables「盲包」系列、Mini Peek系列、及令人心動不已的史迪仔系列！現在全都可以於香港玩具"反"斗城找到了！現誠邀各收藏家們進入這個獨特的迪士尼冒險世界。全球銷售過百萬個的Doorables 公仔，勢必將吸引許多亞洲的收藏家。

想像拆開Mini Peek包裝，可以即時驚喜發現閃亮可愛的迪士尼角色，如《米奇幻想曲》中的魔法師米奇，或來自《元素大都會》的新面孔Ember和Wade。這種雙重驚喜的元素讓粉絲們欣喜若狂，在網路媒體上引發了一陣熱潮，使玩具"反"斗城成為迪士尼愛好者的首選。

獨家發現 – 玩具 " 反 " 斗城驚喜店

齊來探尋位於尖沙咀海運大廈、銅鑼灣皇室堡及九龍塘又一城的玩具"反"斗城獨家驚喜店。從最愛的迪士尼公主系列到PIXEL角色，超過100個迪士尼Doorables角色隱藏在五款不同顏色的盲包中。店內還有獨家優惠活動，購買20包即可獲贈一個時尚的玻璃罐來收納裝飾，增加了收藏的樂趣。

增添趣味，在網路與門市散播 迪士尼 Doorable 的可愛魅力！

粉絲們拍下拆開盲包的驚喜時刻，上傳照片在Facebook/ Instagram並標記@ToysRUs_HK，跟你的朋友們一起分享令人興奮的 #DoorableMoment！來邀請所有喜愛迪士尼Doorables的粉絲一起參與並發掘驚喜。

Toy-"R"ific Summer – 夏日起動！

除了迪士尼Doorables系列的驚喜之外，玩具"反"斗城亞洲還推出了"夏日狂歡"活動，邀請大小朋友們擁抱夏日，跟著運動盛事一起動起來，也為所有顧客帶來快樂和參與感。即日起至8/27，暑假暢銷商品等著你，以及有不同的工作坊可以參加！大家快來起動一下吧！

關於玩具 " 反 " 斗城亞洲

玩具"反"斗城亞洲的願景是通過玩具和玩樂的力量激發下一代的想像力，並促進他們的成長。公司的使命是成為玩具界最值得信賴的領導者，為兒童和童心未泯的成年人提供優質及富啟發性的玩具及玩樂體驗。

玩具"反"斗城亞洲總部位於香港，目前在亞洲經營約 470 家商店，包括中國內地、日本、馬來西亞、中國香港、新加坡、中國台灣、泰國和汶萊，並在菲律賓和澳門授權了 90 多家商店。除了實體店外，公司也於電子商務平台上運營，並在每個市場擁有自己的線上商店(www.toysrus.com.hk）。

玩具"反"斗城和寶寶"反"斗城提供一系列精心挑選的優質本地和國際品牌、創新和獨家的產品、吸引的星級會員計劃以及互動式的店內體驗，點燃孩子的想像力，通過「寓教於樂」啟發學習興趣。

玩具"反"斗城（亞洲）有限公司在法律及財務上獨立於全球其他或以前運營的玩具"反"斗城。

SOURCE Toys"R"Us Asia