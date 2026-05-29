晶泰科技收到DoveTree第二筆付款，首個腫瘤項目推進至IND-enabling研究階段

深圳2026年5月29日 /美通社/ -- 全球領先的AI+機器人藥物研發平台企業晶泰科技（2228.HK）今日宣佈，與創新生物製藥公司 DoveTree Medicines Unus Inc. 的戰略合作取得重要進展，並收到第二筆付款。

自去年6月雙方達成總價值最高可達59.9億美元的合作協議以來，雙方協作持續取得顯著進展。此前5100萬美元首付款所涉管線的相關專利已全部轉讓至 DoveTree。其中一個臨床前候選分子（Pre-clinical candidate, PCC）已率先推進至臨床申請前準備（IND-enabling）研究階段。根據協議，晶泰科技已收到第二筆1900萬美元付款。雙方未來將圍繞既定重點方向進一步深化藥物發現合作，並持續加速項目從早期發現向臨床開發的轉化。

重塑靶向策略：從「不可成藥」到系統性干預

此次合作結合了 DoveTree 在靶點生物學與轉化醫學方面的專業能力，以及晶泰科技在計算與自動化賦能藥物發現方面的平台能力。

晶泰科技獨有的動態構象精準建模平台，以量子物理算法與AI多尺度分子模擬為雙重引擎，能夠超越晶體結構靜態「快照」的局限，在原子精度下模擬真實生理環境中靶點蛋白更完整的運動過程，實現構象機制洞察精度與效率的雙重躍升。

與此同時，晶泰科技融合量子物理、AI 以及自動化合成與測試能力的 AI 藥物研發平台，實現了分子虛擬篩選與物理合成之間的高效銜接，加速了分子設計與驗證之間的反饋閉環。根據動態構象模型提供的結構信息，晶泰科技已構建起用於命中化合物（Hit）篩選的蛋白複合物預測模型，實現高效的 AI 虛擬篩選。具有潛力的分子隨即由晶泰自研的 SureRXN 反應預測模型精確評估可合成性、預測合成路徑，再交由大規模自動化機器人實驗集群完成並行合成與活性測試，形成「設計—合成—測試—分析」（DMTA）的高通量迭代閉環。

這一體系可在2-3個月內完成3000-4000個全新分子的合成與測試，成功率穩定超過 80%。即便面對缺乏先驗數據的全新靶點，平台也能在短時間內積累起高質量的真實數據，持續驅動算法優化與分子進化。這種從機制研究到實驗交付的能力，有望推動過去難以觸達的「難成藥」靶點進入更具可預測性的臨床前開發軌道，並加速其轉化為具有臨床價值的項目資產。

強強聯合，雙向賦能

晶泰科技與 DoveTree 合作項目的快速推進，建立在雙方優勢能力的互補之上：DoveTree 在靶點生物學、轉化醫學以及治療模式創新方面具備深厚積累，而晶泰科技則通過 AI 與自動化技術提升分子發現的效率與規模化能力。

雙方優勢的結合，不僅能夠推動新藥研發項目從發現階段更快進入臨床開發，同時也聚焦於具有明確臨床轉化潛力、但傳統上難以成藥的重要靶點，從而更有效地滿足重大未滿足醫療需求。

根據合作協議，晶泰科技未來有資格獲得後續里程碑付款及銷售分成，使其 AI 平台的長期價值能夠伴隨項目推進而持續體現。

晶泰科技董事局主席溫書豪博士表示：「我們與 DoveTree 的合作正持續取得可驗證的成果。這不僅印證了我們技術路徑的優勢，也讓我們對後續管線的規模化推進充滿信心。晶泰科技已經在多個研發項目的實戰中跑通了從靶點到 PCC 的完整閉環，我們期待將這一模式系統性地拓展到更多高價值靶點上，為行業提供確定性更高的創新產出，不斷突破『可成藥』的邊界。」

DoveTree 創始人 Gregory Verdine 教授表示：「晶泰科技打造了一個令人印象深刻的平台，其能力建立在 AI、基於物理的分子設計以及自動化合成與優化的深度融合之上。這些一體化能力有望同時提升針對複雜生物靶點開展藥物發現的速度與質量。我們對目前合作取得的進展感到滿意，並期待推動更多項目邁向臨床開發階段。」

關於DoveTree Medicines

DoveTree 是一家創新生物製藥公司，專注於開發針對重大未滿足臨床需求疾病的首創新藥（first-in-class）療法。公司由科學家及企業家 Gregory Verdine 博士創立並領導，結合對生物學機制的深刻理解與先進人工智能技術，探索新型治療策略並加速變革性藥物的開發。DoveTree 以中國雲南特有的古老珍稀植物——珙桐（又稱「鴿子樹」）命名。公司致力於融合美國前沿研發創新能力與成熟醫藥市場，以及中國快速崛起的研發生態與創新管線資源，如同繁盛而美麗的「鴿子樹」一樣，為人類健康帶來新的希望。

關於晶泰科技

晶泰科技（"XtalPi Holdings Limited"，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技