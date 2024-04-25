絲芙蘭重磅官宣DRUNK ELEPHANT醉象於全渠道獨家入駐

「輕食護膚」新體驗，僅在絲芙蘭。消費者可前往絲芙蘭全渠道，在品牌獨特的「以精至簡」護膚哲學下，盡情探索一系列明星精效煥膚產品，包括：斬獲多項國際美妝大獎的DRUNK ELEPHANT醉象多肽緊致抗皺精華面霜、DRUNK ELEPHANT醉象精純瑪魯拉修護養膚油、DRUNK ELEPHANT醉象保濕修護精華露等。

DRUNK ELEPHANT醉像現已陸續登陸絲芙蘭北京、上海、廣州、成都等地的線下門店、絲芙蘭線上平台及醉象天貓官方旗艦店，歡迎廣大消費者親身體驗。

關於絲芙蘭 Sephora

絲芙蘭作為全球領先的國際知名美容零售品牌，於全球35個國家擁有50,000名對美妝充滿熱情的員工，並將美容品牌和顧客聯繫起來，建立極具活力的美力社群。

絲芙蘭擁有3,000 多間門店、旗艦店、電子商務平台，為全球數億美妝愛好者提供全渠道去探索魅力無窮的美妝世界。

絲芙蘭多年來不斷甄選優質合作夥伴，為顧客提供最獨特及多元化的產品選擇。除了廣受好評的自家品牌外，絲芙蘭亦銷售近500 個國際知名品牌的產品，涵蓋彩妝、護髮、護膚及香水等品類，讓顧客盡情體驗潮流美妝好物。

自1969年在法國利摩日成立，並於1997年加入全球精品時尚行業的領導者LVMH路威酩軒集團（全名：Louis Vuitton Moët Hennessy）以來，絲芙蘭一直顛覆高端美容零售業的傳統。

今天，絲芙蘭繼續打破常規，推動自身使命，擴展世界看待美麗的方式，並賦予我們每個人非凡的力量。

目前，絲芙蘭已進入大中華地區的102個城市，在348家線下尊享門店中提供全方位美力服務，更有線上渠道：絲芙蘭官方網站、官方APP、微信小程序、抖音小店、天貓旗艦店、京東旗艦店、美團外賣及京東到家，為消費者找到通往美麗終點的快捷途徑。

SOURCE Sephora