絲芙蘭重磅官宣DRUNK ELEPHANT醉象於全渠道獨家入駐

25 4月, 2024, 18:23 CST
上海2024年4月25日 /美通社/ -- 全球高端美妝零售商絲芙蘭Sephora正式官宣美國先鋒護膚品牌DRUNK ELEPHANT醉象獨家入駐絲芙蘭中國大陸地區全渠道零售網絡，囊括250家線下尊享門店及8大線上渠道；並計劃於今年下半年實現覆蓋全國300家門店。
絲芙蘭亞洲區總裁Alia Gogi女士表示：「2024年對絲芙蘭來說，意義非凡。得益於強大的全球資源網絡優勢，絲芙蘭今年已成功在全球範圍內網羅眾多備受讚譽的優質美妝品牌，並將他們引入中國這一核心市場。在華精耕19年間，絲芙蘭始終致力以消費者為中心，憑借敏銳的市場洞察，不斷甄選小眾品牌與國際大牌，來滿足其對高端美妝的期待與需求。」另外，她補充道：「DRUNK ELEPHANT醉象自2013年成立起，廣受全球逾40個市場的青睞。通過DRUNK ELEPHANT醉象盛大獨家入駐絲芙蘭，中國消費者可盡享精簡護膚體驗並解鎖高效煥膚效果。」
「輕食護膚」新體驗，僅在絲芙蘭。消費者可前往絲芙蘭全渠道，在品牌獨特的「以精至簡」護膚哲學下，盡情探索一系列明星精效煥膚產品，包括：斬獲多項國際美妝大獎的DRUNK ELEPHANT醉象多肽緊致抗皺精華面霜、DRUNK ELEPHANT醉象精純瑪魯拉修護養膚油、DRUNK ELEPHANT醉象保濕修護精華露等。
DRUNK ELEPHANT醉像現已陸續登陸絲芙蘭北京、上海、廣州、成都等地的線下門店、絲芙蘭線上平台及醉象天貓官方旗艦店，歡迎廣大消費者親身體驗。
關於絲芙蘭Sephora
絲芙蘭作為全球領先的國際知名美容零售品牌，於全球35個國家擁有50,000名對美妝充滿熱情的員工，並將美容品牌和顧客聯繫起來，建立極具活力的美力社群。
絲芙蘭擁有3,000 多間門店、旗艦店、電子商務平台，為全球數億美妝愛好者提供全渠道去探索魅力無窮的美妝世界。
絲芙蘭多年來不斷甄選優質合作夥伴，為顧客提供最獨特及多元化的產品選擇。除了廣受好評的自家品牌外，絲芙蘭亦銷售近500 個國際知名品牌的產品，涵蓋彩妝、護髮、護膚及香水等品類，讓顧客盡情體驗潮流美妝好物。
自1969年在法國利摩日成立，並於1997年加入全球精品時尚行業的領導者LVMH路威酩軒集團（全名：Louis Vuitton Moët Hennessy）以來，絲芙蘭一直顛覆高端美容零售業的傳統。
今天，絲芙蘭繼續打破常規，推動自身使命，擴展世界看待美麗的方式，並賦予我們每個人非凡的力量。
目前，絲芙蘭已進入大中華地區的102個城市，在348家線下尊享門店中提供全方位美力服務，更有線上渠道：絲芙蘭官方網站、官方APP、微信小程序、抖音小店、天貓旗艦店、京東旗艦店、美團外賣及京東到家，為消費者找到通往美麗終點的快捷途徑。
SOURCE Sephora
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