蘭精不織布擴展蘭精™萊賽爾Dry纖維產品系列 為更廣泛應用提供纖維素解決方案

奧地利蘭精2024年11月15日 /美通社/ -- 領先再生纖維素纖維製造商蘭精不織布欣然宣佈擴展其蘭精™萊賽爾Dry（LENZING™ Lyocell Dry）纖維產品系列，推出兩種全新纖維素纖維：一種是提供強度和柔軟度的細纖維，另一種則是可提升液體和空氣流通性的粗纖維。這兩項創新產品讓客戶能夠放心地將蘭精™以木材為原料[1] 及可生物降解[2] 的纖維應用於更廣泛的領域，同時維持卓越性能。

蘭精™萊賽爾 Dry 纖維系列（包括標準纖維、細纖維和粗纖維）均具疏水特性 [3]，可確保高效的液體管理，適用於各類不織布應用。

全新蘭精™萊賽爾 Dry 細纖維相較於標準纖維可製造出更高密度的不織布。在相同空間內，纖維素纖維含量最多可提升 30%，使客戶能生產出強韌且柔軟的不織布產品。這些纖維適合應用於尿布或衛生棉等衛生用品。

全新蘭精™萊賽爾 Dry 粗纖維因纖維直徑較大，可用於製造更開放的織物結構，增加織物中纖維間的孔隙大小，從而提升空氣或液體的流通性。此特性使其特別適合用作衛生用品的吸收和分配層，也同時正在開發工業過濾應用。

蘭精集團不織布業務執行副總裁 Monique Buch 表示：「我們提供從粗至細各種規格的疏水性纖維素纖維，這些纖維根據歐盟《一次性塑料指令》不屬於塑料類別，這讓我們的客戶能在更多應用領域中使用替代性纖維，同時提供卓越性能。」

蘭精將於 2024 年 11 月 18 日至 21 日舉行的 Hygienix 會議期間，在 202 號攤位展示其創新的蘭精™萊賽爾 Dry 纖維系列。

• 事實與數據： - 蘭精™萊賽爾Dry細纖維的直徑密度為1.3dtex - 蘭精™萊賽爾 Dry 標準纖維的直徑密度為1.7dtex - 以蘭精™萊賽爾 Dry 細纖維及標準纖維生產的紡織品具有相同的基重（如每立方米50克）但「幼細」材質物料有更高的密度，於相同空間内容納的纖維量最高可提升30% 。 - 蘭精™萊賽爾 Dry 粗纖維的直徑密度為6.3dtex





[1] 詳情請參閲蘭精的木材與漿粕政策。 [2] 一系列的蘭精™萊賽爾纖維和特種黏膠纖維經TÜV AUSTRIA認證，可在土壤、淡水和海洋環境中進行生物降解，並適用於家居和工業堆肥。 [3] 所有蘭精™ Dry纖維的水滴角在1小時後測量均大於100°。

關於蘭精集團

蘭精集團秉持對生態環境負責的態度，致力於以可再生木材為原料生產特種纖維。作為創新技術的領導者，蘭精是全球紡織品和不織布製造商的合作夥伴，推動了許多新技術的發展。 從多功能、舒適時尚的服裝，到耐用、永續的家居紡織用品，蘭精集團的高品質纖維是各種紡織品應用的原材料。一系列的蘭精纖維均經 TÜV AUSTRIA認證具有以下特質：可於泥土、水或海洋環境中生物降解，可於家中或工業設施内用作堆肥。

蘭精不織布包括維繹絲™，屬蘭精集團的旗艦專業不織布品牌，可用於嬰兒護理、美容和身體護理、私密護理及表面清潔；以及工業用蘭精™，可用於農業、工作服、包裝及生質精煉產品。維繹絲™及蘭精™均以木材為原料，並具備天然吸水性、疏水性、可生物降解、效能卓越、用途廣泛等特質。

如欲了解有關維繹絲™的更多信息、環保特性、性能以及技術和生產工藝詳情，請瀏覽https://www.veocel.com/。

如欲了解蘭精™及有關專業纖維的各種多元應用，請瀏覽https://www.lenzingindustrial.com/。

SOURCE LENZING