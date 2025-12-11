DSC®歡慶80週年：致敬員工、卓越表現與永續承諾

回首八十年來的專注投入與創新突破

美國奧勒岡州波特蘭2025年12月11日 /美通社/ -- 全球高性能發泡材料創新領導品牌DSC®，整年度的80週年慶祝活動將於今年底接近尾聲。本次里程碑象徵著八十年來DSC®每一位成員的努力，以永續與創新為核心，持續推動高性能材料的發展。自1945年成立以來，DSC®團隊始終致力於在設計、採購、生產及運輸層面，開發能有效降低環境衝擊的發泡材料及鞋材配件。

「回首這80年，我們為這一路上支持DSC走到今天的所有團隊深感驕傲。」DSC®營運長魏美芬（Arina Wei）表示：「DSC的員工促成了發泡材料創新的變革——不只為追求頂尖性能與舒適度，更著眼於保護地球。在DSC，我們的核心價值始終圍繞著『人、高性能與地球』。」

DSC的永續發展藍圖「Run the Relay」以零碳、零廢的目標為主軸，強調環保永續是必須由全球員工、供應鏈夥伴及製造團隊共同完成，才能持續向前。

為實踐這項承諾，DSC也積極拓展在地化生產模式，使公司能以更快速與高效率的方式生產優質產品，同時降低運輸碳足跡，推動產業創新與成長。

DSC的產品配送採用2017年推出的 Green Box（綠箱）計畫。綠箱以回收PE材料製成，可重複使用、具防水性，並以魔鬼氈取代膠帶封箱。每個綠箱最多可重複使用17次。每年每使用1,000個綠箱，環境效益包括：等同保護68棵樹、避免1.4噸廢棄物進入掩埋場、並減少281公斤二氧化碳排放。

在產品創新方面，DSC於 The Materials Show 發表全新一代超輕量灌注PU鞋墊技術 DREAMCELL® VELO，具備強勁爆發力、長效回彈力，且生產過程近乎零廢料。此技術專為追求速度與敏捷的運動員而設計，兼具耐用性與永續特性。

此外，DSC也推出專利 DURAPONTEX® L-TAC 低溫泡棉成型技術，可在僅 120°C 下成型，遠低於傳統製程，不僅節省高達 50% 能源碳排，同時保護細緻布料並提升設計自由度。在量產規模下，每製造 100 萬雙鞋墊約可節省 11,000 kWh 電力，相當於供應 300 戶家庭一個月的用電量。

展望下一個80年，DSC®將繼續專注於「人、高性能與地球」，研發兼具舒適度、頂級性能且降低環境衝擊的產品。DSC秉持「Run the Relay」的理念，致力於不斷精進與創新，提供更優質、更具永續效益的產品。

大昇化工 (DSC®) 成立於1945年，一直以來都是全球運動用品的發泡工程技術創新先驅，其中以其優質舒適和高性能泡棉DURAPONTEX® 和DREAMCELL® 著稱，與全球頂尖品牌和各大鞋廠都有合作。80年的堅持和與時並進，大昇化工 (DSC® )透過創新技術研發，致力於提供環境永續和先進的發泡材料解決方案，為業界樹立新標竿。

請瀏覽 www.dahsheng.com了解更多關於大昇化工 (DSC® ) 及其對永續發展與環保創新的承諾。

