香港麥當勞首辦全港大型DSE考生打氣Party 麥麥應援

為DSE畢業生提供另類出路 全年冀提供5,000青年就業機會

香港麥當勞行政總裁黎韋詩更與一眾管理層親身到場為旗下一眾DSE 員工打氣。她表示：「麥當勞植根香港49年，一直與香港人一起成長，並深受年青人愛戴。作為全港最大年青人僱主之一，我們將致力支持青年發展，預計全年提供近5,000個青年就業機會；同時為在職年青員工建立清晰的晉升階梯並將繼續締造優越和多元共融的工作環境，持續廣納、發展及保留人才，讓員工在這個快樂的McFamily感到驕傲。」DSE畢業生加入成為見習經理，通過完善培訓及晉升階梯，最快30個月晉升餐廳總經理，並獲取與學士學位同等資歷。去年香港麥當勞開創業界先河，開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，全額資助所有餐廳總經理在工作時間內進修，可獲得與學士學位同等的資歷級別。第二屆《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》畢業典禮於7月11日在McHappy Office 舉行。兩屆共有接近250名餐廳總經理畢業。

首辦全港大型DSE考生打氣Party 展現快樂工作文化

7月16日起，麥當勞將於沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場開展一連六日的「 DSE考生打氣Party 」，內設多款麥當勞主題大型玩樂裝置，包括逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡、以麥當勞標誌性的漢堡飽、薯條和汽水造型呈現互動趣味展覽，透過趣味遊戲和性格分析小測驗了解有關麥當勞經理的迷思，即場感受麥當勞的快樂工作文化；更能即場換上畢業袍與麥當勞叔叔公仔拍攝畢業照，與三五知己一起化身麥當勞畢業生留念。應屆DSE考生更可預約指定DSE考生專屬場次，免費感受麥麥打氣彈床城堡帶來的樂趣，盡情彈起、放鬆身心。

去年通過《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程取得與學士學位同等級別資歷的畢業生代表，星光行餐廳總經理Jimmy Mok於活動分享時表示，在中五畢業後加入麥當勞後，在公司獲得家的感覺，鼓勵他發奮圖強，並以26歲年輕之齡管理每年營業額過千萬的餐廳。他於2023年更當選麥當勞10大傑出餐廳總經理，並晉身導師之列教授生產部課程。他期望通過實踐，將信任及尊重轉化為影響力，將工作所學到的心得傳達予新一代。

另一位畢業生代表錦泰苑餐廳總經理Suki Tsang曾經管理別具特色、設有充電單車的科學園餐廳，現時正帶領餐廳成為先行餐廳，協助推動服務創新及數碼轉型。Suki 亦曾在公司支持下，到韓國的麥當勞開展工作假期，並在前線汲取實戰經驗。她相信透過發揮同理心融入Z世代 ，能啟發更多年輕人投身麥當勞發展事業。

餐廳化身旗艦招聘站 推$1限定美食優惠

7月17日至7月28日，5間麥當勞餐廳（荃灣街市街、康澤花園、莊士大廈、紅磡站及太和邨）會化身旗艦招聘站，即場進行性格分析配對理想職位；員工在入職見習經理後，通過完善的免費培訓，可晉升至部門經理，修讀麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，經考核後最快30個月晉升餐廳總經理並獲取與學士學位同等資歷級別。同時，麥當勞App將會由即日起至7月19日（星期一至五）推出三款$1震撼美食優惠，包括購買任何超值套餐可以$1加配蘋果批或香蕉朱古力批、$1大雪碧以及$1 McCafé即磨黑咖啡，陪住DSE學生一邊歎美食，一邊放鬆身心。

麥當勞DSE考生打氣Party開放詳情 日期： 2024年7月16日（星期二）至7月21日（星期日） 時間： 上午 10 時至晚上 8 時，每節 20 分鐘 地點： 香港沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場 麥麥打氣彈床城堡門票網站： 透過麥當勞App置頂Banner進入預約門票網站或登入https://campaign.mcdonalds.com.hk/ch/promotions/mcd-level-5-dse-campaign/ 麥麥打氣彈床城堡入場捐款： 每位港幣$30（大小同價），所有相關收益將捐贈給「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。 *應屆DSE考生登記指定DSE考生專屬場次費用全免。







SOURCE 香港麥當勞