香港首次呈獻Dubai Watch Week 鐘錶論壇，共賞鐘錶藝術的極致精髓

Dubai Watch Week總監Hind Seddiqi表示﹕「我們非常高興能夠在香港首次舉辦第十屆鐘錶論壇，這標誌著我們拓展國際版圖至亞洲奢華腕錶行業的重要一步。為新一群獨具慧眼的觀眾舉辦一系列具深入見解的活動，助我們與當地志同道合的人士連繫，共同探索奢華與鐘錶的世界，讓我們在持續推廣鐘錶論壇及Dubai Watch Week的發展之際，同時繼續保留獨特基因。我們熱切期待在全球薈萃更多鐘錶愛好者，凝聚成一個團體，彼此分享對鐘錶的熱情，延續傳奇。」

今屆HF.10誠邀在亞洲地區內享負盛名的講者分享真知灼見，包括﹕WatchProfessorAcademy.com 創辦人Carson Chan將主持一場有關於鐘錶在東亞地區演變的座談會。此外，男裝時尚品牌The Armoury共同創辦人、資深腕錶收藏家Mark Cho將與一眾專家一同探討奢華擁有權的多元世界及日益增長的鑒賞復古珍品熱潮。

今年活動另一亮點則是由Revolution雜誌創辦人Wei Koh主持、首次以創新互動形式、名為「鐘錶行業入門手冊﹕如何在60分鐘內建立一個鐘錶品牌」的接力工作坊。另一個名為「時光旅行」環節，將由全球鐘錶專家及The 1916 Company媒體總監Tim Mosso主理，透過生動有趣的主題演講追溯鐘錶行業超過300年的演變。此外，亦邀請到記者暨作家Robin Swithinbank主持「永恆之謎：機械創新時代是否結束？」的環節，Robin更會與TAG Heuer文化遺產總監Nicholas Biebuyck及SJX Watches創辦人Jiaxian Su一同分享獨特見解。

活動期間的親授大師班將涵蓋趣味紛呈的活動，包括錫鐘製作、茶葉調配、由Elaine Wong主理的中國書法及由Fiona Krüger主持的創意Automata工作坊。另外更有「與 Wristcheck 一起創作夜光畫作的藝術」的工作坊，掌握在手錶指針上繪製夜光繪料的技藝。

自2015年Dubai Watch Week成立以來，Christie's一直與平台緊密合作，今年載譽歸來，貴為活動贊助商。HF.10 將於10月22至24日下午1時至6時於中環美利道2號The Henderson 7樓Christie's舉行。

請參考以下資料取得有關活動及演講嘉賓陣容的詳細資訊。敬請瀏覽網站 www.dubaiwatchweek.com登記及了解更多。

關於杜拜鐘錶週 ( Dubai Watch Week )

杜拜鐘錶週 (Dubai Watch Week) 由Ahmed Seddiqi & Sons於2015年創立，旨在展現奢華鐘錶行業的創意精粹及未來趨勢，突顯市場上的個體、社區、傳統及創新。Dubai Watch Week每兩年一度在杜拜舉辦主題盛典，並舉行一系列衛星活動，以推動凝聚相似價值，聯繫社群，並為網絡連繫及創意交流創造獨特機遇。

關於鐘錶論壇 ( Horology Forum )

鐘錶論壇(Horology Forum)是杜拜鐘錶週(Dubai Watch Week)所創造的一個原創概念，是為專業工匠、行業領袖、願景家及資深收藏家打造可以自由討論的知識平台。作為鐘錶業內以專題討論為主導的先驅者，鐘錶論壇匯聚各領域的知名領袖，在討論中與觀眾及參加者交流啟蒙，分享真知灼見和多元意見，同時解析研討的主題。鐘錶論壇在選擇參加者的準則上令其與眾不同 ― 無論是對鐘錶世界相關或以外的領域，參與者均呈現出相等程度的熱情及對卓越的執著。

SOURCE Dubai Watch Week