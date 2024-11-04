Dukascopy Bank慶祝在交易及銀行服務創新與穩定20週年

在過去20年中，Dukascopy已達成多項重要里程碑，彰顯其穩定、創新和以客戶為先的核心價值觀。從其專有的JForex平台到廣受歡迎的MT4和MT5，Dukascopy提供多種交易平台，以及現代化的數碼銀行服務，滿足個人、企業和機構的需求。該銀行在技術升級方面也走在前列，提供「白標」（White Label）解決方案和「銀行即服務平台」（Banking-as-a-Platform）解決方案。

正如Dukascopy的創辦人Dr. Andre Duka所言：「創新一直是我們工作的核心。我們的目標是未來繼續提供這些高標準的服務。感謝我們的客戶在這20年來選擇了我們。」

目前，Dukascopy自豪地為超過400,000名客戶提供交易和銀行服務。這種對提供尖端解決方案的承諾，加上瑞士級的穩定性，使公司能夠與客戶維持長期關係，其中許多人與Dukascopy的交易和銀行業務已有數十年歷史。

展望未來，Dukascopy將繼續專注於為交易者和銀行客戶提供服務，並預期在所有領域，包括交易、數碼銀行、企業及白標服務等，客戶基礎將顯著增長。

SOURCE Dukascopy Bank SA