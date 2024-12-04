大昇化工推出採用防滑技術的DURAPONTEX® Grip 鞋墊，增強運動員整體的控制力與敏捷力

DURAPONTEX Grip® 鞋墊的防滑技術推升運動員對動作控制的需求

俄勒岡州波特蘭2024年12月4日 /美通社/ -- 領先全球的高性能發泡材料製造商大昇化工(DSC®) 宣布推出最新的高性能鞋墊DURAPONTEX® Grip，該鞋墊的防滑技術設計，有助於實現腳底最佳抓地力和防滑性的需求。

「DURAPONTEX® Grip 鞋墊的靈感來自於運動員在球場和田徑跑道上對橫向動作的控制和敏捷性的需求，」大昇化工 (DSC®) 營運長魏美芬說道。 「像是足球、籃球、橄欖球等這類需要敏捷速度、快速變換動作的運動，有了DURAPONTEX® Grip 鞋墊，讓運動員更有自信的、更快速的執行間歇性停頓、改變方向、側向衝刺…等，讓他們在場上擁有最佳表現。」

大昇化工推出採用防滑技術的 DURAPONTEX® GRIP 鞋墊，增強運動員整體的控制力與敏捷度。

DURAPONTEX® Grip 使用密閉式發泡材料製成，該鞋墊在乾燥和潮濕的環境下分別通過防滑測試，具有優質的抓地力和防滑技術。其高回彈的性能比傳統密閉式發泡材料提供更好的緩衝和回彈性能。材料測試採用 ASTM D2632 標準，回彈分數高達 50%。DURAPONTEX® Grip提供兩種硬度選擇：25 Asker C 和 35 Asker C，實現客製化的腳底支撐度和舒適感。強大的抓地力和增強的緩衝功能滿足中高強度運動員的需求，例如跑步、衝刺、跳躍、踢腿和切入…等動作，需要身體敏捷的控制速度和位置的切換。

DSC在今年六月推出了【運動員發展計劃】，旨在促進與運動員更深入的交流。透過這項計畫，DSC 積極搜集運動員對產品性能的反饋，也在這項計畫上深入了解足球員對足部抓地力的迫切需求。因此，DSC的開發人員和工程師一直在進行各種材料測試，最終在潮濕和乾燥的環境下進行多次實驗室測試比對，研發出 Durapontex® Grip，經過實驗證明它可以提供更強的抓地力，尤其適合橫向速度控制的運動。

DSC® 將於 2024 年 12 月 3 日至 5 日在德國慕尼黑舉行的 ISPO 慕尼黑國際體育用品展覽會上推出 DURAPONTEX® Grip，與會者可以親自體驗這項創新。

大昇化工Dahsheng Chemical (DSC®) 成立於1945年，多年來是全球運動用品及寢具行業的發泡工程技術創新先驅。DSC 以其優質舒適和高性能泡棉 DURAPONTEX® 和 DREAMCELL® 著名，與全球頂尖品牌和各大鞋廠合作。透過創新技術研發，大昇化工Dahsheng Chemical DSC® 致力於創造更環境永續和先進創新的發泡材料解決方案，為業界樹立了新標竿。

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SOURCE Dahsheng Chemical