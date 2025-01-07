DXC Technology 發揮 AI 影響力，協助各行各業客戶以 AI 進行創新

「AI 已經吸引了世界各地不同產業的注意力和想像力。從 AI 代理，到自動駕駛和個性化醫學，公司正在採取措施釋放 AI 的價值，有望重塑我們的世界，」AI 諮詢與工程服務執行副總裁 Howard Boville 表示：「透過 DXC 的 AI Impact 方案，我們在諮詢、工程和技術專家團隊的指導下，協助推動 AI 發展，務求解決客戶最迫切的挑戰。」

各行各業的客戶正在運用 AI 的影響力，包括：

汽車： DXC 正在協助客戶利用 AI 診斷工具，讓汽車製造商和服務供應商更輕鬆地在發生重大問題之前識別潛在問題，從而減少停機時間和維護成本。DXC 還幫助客戶利用 AI 以個人化車輛的每個方面，包括個人助理，可以隨著時間的推移學習駕駛者喜好和習慣，提出更直觀的建議。





DXC 正在協助客戶利用 AI 診斷工具，讓汽車製造商和服務供應商更輕鬆地在發生重大問題之前識別潛在問題，從而減少停機時間和維護成本。DXC 還幫助客戶利用 AI 以個人化車輛的每個方面，包括個人助理，可以隨著時間的推移學習駕駛者喜好和習慣，提出更直觀的建議。 公營部門： 為提供更高透明度，政府正在使用 DXC AI Impact 有效率地與市民互動，並使市民更容易接達公共服務。這包括使用 AI 代理程式和 AI 增強程式，以精簡並簡化稅務、國家借貸，甚至是公共醫療照護程序。





為提供更高透明度，政府正在使用 DXC AI Impact 有效率地與市民互動，並使市民更容易接達公共服務。這包括使用 AI 代理程式和 AI 增強程式，以精簡並簡化稅務、國家借貸，甚至是公共醫療照護程序。 金融服務及保險： DXC 正在幫助客戶優化營運，從承保和風險評估，以至索賠處理和客戶服務。透過與 DXC 合作，金融機構正在利用聊天機器人，使用 Generative AI 在幾分鐘內分析數千份文件，讓人力代理更快、更準確地回應客戶查詢。





DXC 正在幫助客戶優化營運，從承保和風險評估，以至索賠處理和客戶服務。透過與 DXC 合作，金融機構正在利用聊天機器人，使用 Generative AI 在幾分鐘內分析數千份文件，讓人力代理更快、更準確地回應客戶查詢。 醫療保健：DXC 實施了一個由 AI 驅動的應用程式，幫助實時測量患者症狀，分析數據，為臨床醫生提供見解，從而使診斷和治療計畫更為精確，改善護理品質，並主動解決處方抗藥性問題。

如需有關 DXC AI Impact 的更多資訊，以及我們如何與最創新的行業領導者合作以安全地創新，請前往此處。

前瞻性陳述

本新聞稿中，全部與歷史事實不直接兼完全相關的陳述，均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前期望和信念，並不保證任何前瞻性陳述所列的任何結果、目標或計劃均可或將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定和其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果，存在重大差異。當中許多因素，超出我們的控制範圍。欲了解這些因素的書面描述，請參閱DXC的表格10-K（財政年度截至2024年3月31日的年報）的「風險因素」標題部份，以及後續向SEC申報的任何更新資料。讀者切勿過度依賴此類陳述，而此類陳述僅限聲明當日為準。除非法律要求，我們不承擔任何更新義務、為任何前瞻性陳述發佈任何修訂、本文件日期之後報告任何事件或情況或反映發生意外事件。

DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業執行他們的重要任務系統和營運操作、實現資訊科技（IT）現代化、儘量提升資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全和可擴展。全球最大的公司和公共部門組織，紛紛信任 DXC 為其部署服務，以在其 IT 區域提高新水平的效能、競爭力和客戶體驗。請瀏覽 DXC.com，進一步了解我們如何在為客戶和同事提供卓越服務。

聯絡方法：Mihir Bellamkonda，媒體關係，[email protected]；Roger Sachs，投資者關係，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company