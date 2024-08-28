DXC Technology 與 Pluxee 將攜手優化巴西 710 萬位用戶的交易處理和效益

此合作旨在提高 Pluxee 持卡人的滿意度、忠誠度和保留率

聖保羅2024年8月28日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所：DXC）是一間領先的財星 500 全球技術服務供應商，今天宣布將與全球員工福利和參與的主要合作拍檔 Pluxee 合作，繼承 Sodexo Benefits and Rewards 的傳統，為公司在巴西的 710 萬用戶處理福利卡交易。

Pluxee Card 透過將認可、激勵和員工福利策略連接至一個數碼付款機制之內，為業務創造商機。此公司憑藉交易速度和服務可靠性，在持卡人與商業實體之間每秒可處理的交易高達 400 項。

DXC 將提供安全靈活的非接觸式卡活動的處理，這是 Pluxee 的數碼優點之一，為使用卡進行的購買提供現金返還，以提高用戶滿意度、忠誠度和保留率。

「2024 年是我們歷史上重要的一年，強化我們的品牌，並為市場帶來新產品和經驗，以維持和提高我們在越來越具挑戰性和競爭力的行業中的領導地位。我們相信，Pluxee 與 DXC 之間的合作對於實現我們的目標至關重要，利用技術專長推動所需的創新以應對市場挑戰。」Pluxee 巴西 IT 和與付款執行董事 Fernando Radunz 表示。

DXC 技術巴西和拉丁美洲總經理 Ricardo Ferreira 則表示：「我們將以工程專業知識幫助 Pluxee 進行轉型旅程，直接為品牌的新定位，即成為更數碼化、更現代、更創新的公司，貢獻無縫的體驗。我們在數碼卡片付款市場擁有超過二十年的經驗，有能力協助 Pluxee 超越使用者的期望，並保持其作為業界最全面的員工福利提供者的地位。」

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實不直接且完全相關的陳述均構成「前瞻性陳述」。這些聲明代表了當前的期望和信念，並且不能保證任何前瞻性聲明中所列出的任何結果，目標或計劃都可以或將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果存在重大差異，其中許多因素超出了我們的控制範圍。有關這些因素的書面描述，請參閱 DXC 截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度表格 10-K 年報中標題「風險因素」的部分，以及後續 SEC 申報中的任何更新資訊。讀者請勿過度依賴此類聲明，此類聲明僅限於作出聲明之日。除非法律另有規定，否則我們不承擔任何責任更新或發布對任何前瞻性聲明的任何修訂，或報告本文件日期後的任何事件或情況，或反映意外事件發生的情況。

DXC Technology 簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業運行其關鍵任務系統和營運操作，同時實現資訊科技 (IT) 現代化、優化資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全性和可擴展性。世上多家大型企業和公共部門組織，均信任 DXC 為其部署各項服務，以推動其資訊科技 (IT) 資產的性能表現、競爭力，大幅提升客戶體驗。請瀏覽 DXC.com，了解我們如何為客戶和同事提供卓越服務。

Melina Rosales，LATAM 區域營銷與傳播經理，[email protected]；Roger Sachs，CFA，投資者關係副總裁，+1-201 259-0801，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company