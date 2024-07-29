DXC Technology幫助Whitehaven Coal運輸工作人員並整合採礦技術平台

DXC Technology亞太區、中東和非洲區主席Seelan Nayagam表示：「DXC的解決方案是Whitehaven關鍵業務整合的核心。」「透過利用我們深厚的技術經驗，我們成功幫助Whitehaven將其規模增加，並將超過2000名員工和運行150多個應用程式的系統進行過渡，而盡量減少生產中斷情況。」

Whitehaven Coal是澳洲龍頭煤炭生產商，協助於為亞洲發達和新興經濟體提供能源，並供應鋼鐵製造的關鍵組成部分——冶金煤。

Nayagam補充說：「這個旅程成功的關鍵是Whitehaven認為技術是其業務整合的關鍵因素。將DXC早期加入，以針對收購的技術需求進行可行性研究，這是第一步，加上Whitehaven的領導力和願景，以推動整個業務的真正參與，確保準備充分利用技術作為促進者。」

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實不直接且完全相關的陳述均構成「前瞻性陳述」。該等陳述代表當前的期望和信念，不能保證此類陳述中描述的結果將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果存在重大差異，其中許多因素超出了我們的控制範圍。有關這些因素的書面描述，請參閱DXC即將在截至2023年3月31日止財政年度表格10-K年報中標題「風險因素」的部分，以及後續SEC申報中的任何更新信息。我們無法保證任何前瞻性陳述中提出的任何目標或計劃能夠或將會實現，讀者應注意不要過分依賴此類僅就發表之日的情況而作出的陳述。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務更新或發佈任何前瞻性陳述的任何修訂，或報告本報告日期後的任何事件或情況，或反映意外事件的發生。

關於DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業運行其關鍵任務系統和營運操作，同時實現資訊科技（IT）現代化、優化資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全性和可擴展性。世上多家大型企業和公共部門組織，均信任DXC為其部署各項服務，以推動其資訊科技（IT）資產的性能表現、競爭力，大幅提升客戶體驗。請於DXC.com上深入了解我們如何為客戶和同事提供卓越服務。

SOURCE DXC Technology Company