Dx&Vx (DXVX)在BIO USA上與40餘家全球企業洽談

BIO USA是全球規模最大的生物技術商務盛會，匯聚全球兩萬餘名藥企、投資機構從業者，也是業內開展技術轉讓、聯合開發、戰略投資深度磋商的頂級對接平台。

在13分鐘的企業專場推介環節，公司重點展示核心研發管線，收穫與會者高度關注。Dx&Vx首席執行官Kevin Kwon登台宣講，介紹公司抗癌候選藥物OVM-200、口服減肥候選藥物、核酸/LNP穩定技術平台KRNA，同時推介旗下子公司Avixgen兩條研發管線：干眼症治療候選藥物AVI-4015、血腦屏障穿透技術平台ACP。

OVM-200在此次活動中收穫全球合作方極高關注度，這得益於其英國關聯公司Oxford VacMedix (OVM)於5月在美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上公佈的一期臨床成功結果。由此，後續合作洽談迅速鋪開。

公司推出的口服減肥藥候選藥物，被稱為「全球首款不可逆GLP-1受體激動劑」，同樣備受行業矚目。該機制目前由Dx&Vx獨家全球開發，其獨特療效優勢吸引多家企業預約後續深度合作洽談。

Kwon表示：「我們與40餘家公司（包括多家頭部製藥企業）的洽談成果十分樂觀。隨著海外對外授權合作逐漸成型，公司將持續集中資源、保持推進勢頭，直至完成簽約落地。」

SOURCE Dx&Vx