Dyna.Ai入選香港金管局生成式AI沙盒名單，以負責任的AI創新重塑客戶互動體驗

新加坡 2025年10月17日 /美通社/ -- Dyna.Ai今日宣佈以技術合作夥伴身份，入選由香港金融管理局（金管局）與數碼港於2024年共同推出的第二期生成式人工智能（GenA.I.）沙盒參與者名單。

在金管局與數碼港最新公佈的名單中，涵蓋 20家銀行和14家技術合作夥伴，包括中國銀行（香港）有限公司、交通銀行（香港）有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司等 知名 機構。這些企業是從二期計劃收到的 60多個建議方案中評選而出。金管局表示，二期計劃將把重心從前期探索轉向人工智能在金融服務領域的安全性、可靠性及實際應用。

在提交的方案中，Dyna.Ai展示了其語音智能體如何重塑金融機構與客戶的實時互動模式。該系統通過生成式AI技術，增強欺詐檢測功能，並打造更具自然感、情境感知力和共情能力的客戶體驗。

此次入選也標誌著Dyna.Ai在區域市場拓展中的重要里程碑。此前，公司已任命Elsie Leung擔任香港地區負責人，以強化其本地業務佈局與合作夥伴關係。

Dyna.Ai香港地區負責人Elsie Leung表示：「我們很榮幸Dyna.Ai的解決方案能入選第二期GenAI沙盒計劃。作為Dyna.Ai 香港負責人，看到我們的技術因產生切實有效的影響力而獲得金管局與數碼港的認可，我感到非常振奮。這正印證了我們通過創新創造真實價值的理念。我們堅信人工智能應成為賦能者，而我們的目標是幫助金融機構實現有意義、負責任且規模化的人工智能應用。」

Dyna.Ai的語音智能體搭載了自主研發的語音對話技術棧，集成了自動語音識別（ASR）、文本轉語音（TTS）、多輪對話、合規檢測與低延遲運行等模塊。該系統支持英語、普通話、粵語等多種語言及不同口音，響應時間低於200毫秒，準確率接近99%。即使在多種方言及嘈雜環境下，該系統仍能保持穩定性能，同時確保實時合規性與對話精準度。

Dyna.Ai成立於2024年，是一家總部位於新加坡的人工智能即服務(AI-as-a-Service)公司，業務範圍已覆蓋亞洲、拉丁美洲、中東及非洲地區。自創立以來，公司持續強化在香港等關鍵市場的佈局，並與銀行、保險及其他金融服務業客戶保持密切合作。

關於 Dyna.Ai

Dyna.Ai是一家總部位於新加坡的領先人工智能即服務(AI-as-a-Service)公司，致力於通過前沿的人工智能產品與解決方案，推動金融及其他行業的數字化轉型。

我們的專業實力涵蓋尖端人工智能模型、精密算法、人機交互技術及大數據分析。憑借這些能力，我們持續提供頂尖的人工智能解決方案，助力客戶在快速變化的市場中獲得商業成功並保持競爭優勢。

在Dyna.Ai，我們致力於運用先進的人工智能技術，為金融及其他行業提供創新解決方案，持續優化營銷推廣、風險管理、客戶體驗與員工體驗，全面提升企業生產力與運營效率。

