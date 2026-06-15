艾迪遜酒店推出原創短劇《E的邀約》

跨越三地 • 故事與城市的共鳴

短劇分別於上海艾迪遜酒店、三亞艾迪遜酒店及即將開幕的大理艾迪遜酒店實景拍攝。故事圍繞沉著縝密的特工「阿凡」與風格率性而優雅的新搭檔「小宋」展開，二人共同追蹤神秘目標「E」。劇集由矚目新晉演員黃曦彥、吳睿琛主演，在六集篇幅中橫跨三地：大理自由且富有靈感的氛圍，成為這段意外搭檔關係的起點；隨後在上海霓虹交錯的天際線陷入調查謎團；而三亞開闊的海岸線則是真相浮現的最終舞台。每間艾迪遜酒店都被巧妙編織進敘事之中 —— 空間與情節彼此呼應，室內設計與獨特氛圍不再只是背景，而是故事的情感底色。系列以出人意料且充滿張力的方式收尾，在身份、認知與信任的主題中，細膩展開人物複雜而豐富的內心世界。

「當下的觀眾不再滿足於單向接收資訊，他們期待參與、樂於分享、渴望共鳴。」萬豪國際集團大中華區奢華業務董事總經理白沛霖（Bart Buiring）表示：「我們希望透過《E的邀約》系列，將敘事、設計與目的地自然融合，以富有感染力的方式，構建品牌與文化之間更深層次的連結，講述屬於此時此地的故事。」

本系列劇集秉持「不令品牌迎合形式，而讓形式為品牌而生」的創作理念。全片以品牌精神為核心，融合電影級質感與精緻美學表達，並配合現今觀眾的社群平台使用習慣與節奏量身打造。

全新篇章 • 大理艾迪遜酒店啟幕

短劇的線上映演與品牌在大中華區的戰略佈局同步共振。劇中以即將啟幕的大理艾迪遜酒店作為敘事起點，不僅呼應品牌持續深耕在地文化、打造「屬於」每一座城市的獨特酒店之願景，也為品牌在中國市場的發展注入了嶄新生命力。

作為大中華區第三間艾迪遜酒店，大理艾迪遜酒店依海拔2,090米的蒼山山麓而建，坐擁洱海全景。由深圳鄭中設計事務所操刀，以老木、青石與洱海鵝卵石等本土材料構建出沉靜而當代的棲居空間，巧妙平衡東方匠心與國際現代美學，強調深入在地的旅遊體驗。

《E的邀約》將於2026年6月17日正式上線，透過萬豪旅享家官方渠道及《伊周Fantastic Man》官方平台同步發佈，邀賓客一同沉浸於一段融合城市文化、空間美學與品牌敘事的獨特旅程。

為慶祝品牌進入大中華區十週年，艾迪遜酒店將於2026年6月17日推出六集短劇系列《E的邀約》。

短劇於大理艾迪遜酒店、上海艾迪遜酒店與三亞艾迪遜酒店取景，其發佈亦旨在迎接備受期待的大理艾迪遜酒店即將開幕。

由艾迪遜酒店與知名時尚媒體《伊周Fantastic Man》攜手打造，並力邀新晉演員黃曦彥、吳睿琛主演。

將於6月16日透過萬豪旅享家官方小紅書、微博、微信視頻號及《伊周Fantastic Man》官方平台同步上線。

關於艾迪遜酒店

艾迪遜酒店匯集了風格各異、私人專屬、獨樹一幟的個性化酒店，是一個創意十足，令人耳目一新的酒店品牌，重新定義傳統奢華理念。每家艾迪遜酒店都具有獨特性，將卓越的餐飲、娛樂、服務和設施巧妙融合，精心呈現所在地的文化精髓和地域風情。每一家艾迪遜酒店都以其鮮明的個性、真實的表達、原汁原味的風格和卓爾不群的特質，體現了所在地的精神風貌與時代潮流。儘管酒店的外觀風格迥異，但皆以其對現代生活方式的獨到見解與態度，深入詮釋品牌的核心美學。艾迪遜注重的不僅是外觀設計，更是獨特的理念和體驗。酒店以精緻簡約的裝飾、設計、細節與公共空間，為賓客打造卓越體驗與品質服務。對於渴望優質服務和文化體驗的賓客，艾迪遜酒店以特立獨行的生活方式體驗詮釋新穎獨特的融合理念，在卓越設計與銳意創新之間探索精妙平衡，始終提供全球如一的品質服務。艾迪遜酒店品牌目前在全球擁有22家酒店，分別位於紐約、紐約時代廣場、邁阿密海灘、西好萊塢、坦帕、巴塞隆納、博德魯姆、倫敦、雷克雅未克、馬德里、羅馬、阿布扎比、杜拜、中國三亞、上海、東京虎之門、新加坡、墨西哥卡奈的里維埃拉瑪雅、東京銀座、沙烏地阿拉伯吉達以及義大利科莫湖。

關於萬豪國際集團奢華品牌

憑藉充滿活力的奢華品牌陣容，我們將為新世代奢華旅行者打造真實、獨特且多樣的旅行體驗。萬豪國際集團奢華品牌陣容遍佈全球，包括麗思卡爾頓酒店、麗思卡爾頓隱世酒店、麗思卡爾頓遊輪系列、寶格麗酒店及度假村、瑞吉酒店及度假村、艾迪遜酒店、The Luxury Collection酒店、JW萬豪酒店和W酒店，在全球超過70個國家和地區擁有超過560家地標性酒店、度假村及遊輪。從全球標誌性目的地到新興目的地，萬豪國際集團作為全球酒店行業領導者，旗下的奢華品牌陣容專注於提升旅行品質，為賓客打造高度情景化和細緻入微的品牌體驗，讓賓客盡情釋放激情並激勵個人成長，引領奢華酒店的未來。如需瞭解更多相關資訊，請登陸Luxury.Marriott.com。

關於萬豪旅享家 ®

萬豪旅享家囊括超30個卓越非凡的酒店品牌，在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。參與萬豪旅享家計畫的麗思卡爾頓酒店、瑞吉酒店及度假村、 W 酒店等奢華品牌為會員呈現精彩紛呈的尊享禮遇。會員入住萬豪國際集團旗下酒店和度假村（包括"All Inclusive"度假酒店和精選短租住宅）或使用萬豪旅享家聯名信用卡進行日常消費，即可輕鬆賺取積分。會員可以使用積分兌換免費住宿、萬豪旅享家MomentsTM體驗或萬豪旅享家精品店商品等禮遇。免費加入萬豪旅享家，或瞭解更多相關資訊，請登錄marriottbonvoy.com。會員在萬豪旅享家官網、APP、微信小程式及飛豬平臺「萬豪國際集團旗艦店」可享專屬會員福利。

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費德恩

萬豪國際集團大中華區奢華品牌公關及傳訊總監

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SOURCE 艾迪遜酒店