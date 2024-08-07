e-print推「插畫家合作計劃」 集結人才撐本地創作

香港2024年8月7日 /美通社/ -- 保諾時網上印刷有限公司（下稱：e-print）一直重視藝術和文化的傳播，致力扶持及支援本地藝術家，重點培育設計界人才。e-print宣布將推出本地插畫師合作計劃，旨在發掘、支持及增加創作者嶄露頭角的機會。e-print深信有許多具有潛力的創作者，他們的作品和故事值得被發現和分享。《插畫家合作計劃》將透過e-print的平台、服務、資源和技術，為插畫家提供全方位的支持，以實現他們的藝術夢想，將設計實體化，共同推動設計及印刷業發展。

作為本地多年歷史的印刷品牌，e-print正積極尋找具有潛力和創造力的本地人才，透過計劃，召集更多優秀的插畫家，合作為市場帶來驚喜的聯乘作品，亦為插畫家發掘更多機遇，締造共贏局面。計劃其中一款重點合作產品為利是封，獲選的插畫家 / 團隊不僅獲得專業的印刷支持，成品更可獲多個渠道展示及銷售、免費的線上及線下宣傳、銷售分成，以不同渠道提升市場曝光率。計劃已公開接受申請，歡迎新人、專業插畫師、設計學生、從事與插畫相關行業人士加入！

計劃將提供以下支援：

專業的印刷支持

參與合作的插畫家可獲e-print贊助全額印刷費，和專業的技術支援服務。

多角度的展示平台及全面宣傳

計劃將提供全面的銷售及宣傳平台，包括e-print官方網站、社交媒體平台、網絡和實體銷售渠道；合作的插畫家品牌將與e-print品牌共同推廣，透過線上線下渠道，以增加作品曝光及提高知名度，所有宣傳費用將由e-print承擔。

銷售利潤

插畫家將獲得銷售利潤的一部分作為報酬，這不僅鼓勵創作更多優秀作品，也促進了與e-print的合作夥伴關係的共同成長和成功。

e-print表示，對於推出本地插畫家合作計劃感到非常期待，印刷與設計環環相扣，此合作除了為本地插畫師提供一個寶貴的機會，更帶動香港創意發展、發掘更多機遇。透過計劃，相信能夠發掘和推廣更多優秀的本地插畫家，同時豐富本地社區的藝術文化。

如欲參與或了解更多關於插畫家合作計劃的詳情，請瀏覽e-print網頁https://www.e-print.com.hk/help_designer_cooperation。

關於e-print

保諾時網上印刷有限公司(e-print) 於2001年成立，於觀塘自設近5萬呎工場，為香港領先印刷服務商之一。e-print以數碼科技與印刷融合的方式開拓創新，憑藉先進的印刷技術和專業的團隊，致力於提供快捷、專業和優質的紙品印刷服務。我們結合資訊科技和印刷專業知識和技術，為個人和企業客戶提供高質量和個性化的印刷服務。我們的服務範圍包括咭片、宣傳單張、書刊、企業禮品、文儀用品、獎座類及囍慶和節日相關等多元化印刷品，以滿足客戶不同的需求。詳情請瀏覽網址：www.e-print.com.hk

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